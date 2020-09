Drusilla Foer conquista il pomeriggio Rai a Oggi è un Altro Giorno – il video

Strepitoso personaggio creato da Gianluca Gori, Drusilla Foer è sbarcata su Rai 1, in pieno pomeriggio, nel corso di Oggi è un Altro Giorno, intervistata da Serena Bortone in un lungo blocco di oltre 20 minuti. “Cantante e attrice regina di Internet“. Così è stata presentata Drusilla, nata a Siena il 23 luglio 1945, che ha fatto suo il nome della sorella gemella di suo padre.

“Sembro ricca, ma vivo anche con poco, sembro una spendacciona ma sono una donna che ha una vita tranquilla“, ha precisato la Foer, che ha poi iniziato a parlare della propria vita privata. Il primo matrimonio fallito con un texano, che l’ha più volte tradita, il secondo matrimonio con Hervé Foer, belga purtroppo deceduto, e il rapporto con le amate amiche, fino a quel Gianluca Gori, suo alter-ego, che Drusilla finge di non conoscere. “Non so di che parla“. Impossibile poi non accennare alla mitica Ornella, sua domestica, badessa che la chiude negli armadi. “Sfatiamo un mito, è lei che mi maltratta, lei detiene il potere totale della mia vita domestica“, ha precisato Drusilla, prima di (fingere di) chiamarla in diretta, dallo studio con immancabile telefono al suo fianco.

Una gag, la solita esilarante gag, solitamente diffusa sui social e invece in questo caso vista da ben 1.225.000 telespettatori (9.7% di share), ritrovatisi ad osservare un personaggio magnificamente costruito, che Gigliola Cinquetti, presente in studio, ha scoperto ‘qui e ora’, rimanendole colpita a tal punto da farle un complimento in diretta tv: “Mi ha ricordato, con quel telefono in mano, Franca Valeri. Posso farle una domanda? Lei ha più soddisfazione dalla realtà o dall’invenzione?”.