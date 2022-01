Sanremo 2022: vincono Mahmood e Blanco su Elisa, secondo le scommesse dei bookmaker

4 minuti di lettura

Dopo aver sfiorato la previsione della vittoria dei Maneskin con “Zitti e buoni” a Sanremo 2021, quando le scommesse davano favorito Ermal Meta sulla band che avrebbe poi in verità conquistato la vittoria non solo al Teatro Ariston, ma anche all’Eurovision, oltre tutte le classifiche di streaming mondiali, per l’edizione 2022 del Festival della Canzone Italiana i bookmaker sono scatenati sulla coppia Mahmood Blanco. Che se la vedono con Elisa: è un testa a testa, con una leggera preferenza di scommesse a favore di Alessandro Mahmoud in arte Mahmood e Riccardo Fabbriconi meglio noto come Blanco su Elisa Toffoli, aka Elisa.

Leggi l’approfondimento di Gay.it: Sanremo 2022, come la pensano i concorrenti sulle questioni inerenti alla comunità LGBTQ+ >

Sembra difficile che Elisa possa non vincere Sanremo, eppure cresce l’hype sulla coppia formata dal già vincitore (2019) cantautore milanese (candidato anche persona LGBTQ+ dell’anno ai Gay.it Awards) e il nuovo idolo in mutande della musica pop italiana (Leggi Le mutande di Blanco ). Vi abbiamo già raccontato su Gay.it sia l’hype vagamente erotico dei due coniglietti punk, sia il sospetto di un certo queerbating furbacchione, ma ora la vera domanda è: avranno ragione i bookmaker e saranno Mahmood e Blanco a vincere Sanremo 2022?

Secondo Snai, ( qui per scommettere su Snai ), Mahmood e Blanco con ‘Brividi’ sono i favoriti a pari merito con Elisa che presenta la canzone dal titolo ‘O forse sei tu’, entrambi pagati 5,50. Seguono Achille Lauro con ‘Domenica’, Emma con ‘Ogni volta è così’ e Sangiovanni con ‘Farfalle’ pagati 7,50. Poi la classifica Snai delle scommesse vede Noemi che presenta ‘Ti amo non lo so dire’, pagata 10, quindi ci sono Irama con ‘Ovunque sarai’, Michele Bravi con ‘Inverno dei fiori’ e Fabrizio Moro con ‘Sei tu’ tutti pagati 12.

Per il sito di scommesse Stanelybet Elisa vincerebbe su Sangiovanni, seguono Emma e Mahmood e Blanco, più indietro Irama, Fabrizio Moro, Achille Lauro e Noemi.

Per Goldbet non c’è storia, vinceranno Mahmood e Blanco, seguiti da Elisa, Sangiovanni, Emma, Achille Lauro, Irama e poi Noemi.

In generale, come si evince dallo screenshot che riportiamo qui di seguito, nella comparazione media di tutti i siti di scommesse, emerge chiaramente che Elisa ed Emma saranno – secondo i bookmaker – seconda e terza classificata, dietro la coppia Mahmood e Blanco. Chissà se Michelangelo sarà geloso?

Qui di seguito le quotazioni di tre siti.

SNAI – quote scommesse Sanremo 2022

Mahmood e Blanco – Brividi – 5,50

Elisa – O forse sei tu – 5,50

Achille Lauro – Domenica – 7,50

Emma – Ogni volta è così – 7,50

Sangiovanni – Farfalle – 7,50

Noemi – Ti amo non lo so dire – 10

Irama – Ovunque sarai – 12

Michele Bravi – Inverno dei fiori – 12

Fabrizio Moro – Sei tu – 12

La Rappresentante di Lista 15

Rkomi – Insuperabile – 15

Giusy Ferreri i – Miele – 20

Le Vibrazioni – Tantissimo – 20

Ana Mena – Ducentomila ore – 20

Aka7even – Perfetta così – 20

Massimo Ranieri – Lettera al di là del mare – 20

Dargen D’Amico – Dove si balla – 25

Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia – 25

Gianni Morandi – Apri tutte le porte – 25

Highsnob e Hu – Abbi cura di te – 33

Ditonellapiaga e Rettore – Chimica – 33

Iva Zanicchi – Voglio amarti – 50

Stanleybet – quote scommesse Sanremo 2022

Elisa – O forse sei tu – 6,00

Sangiovanni – Farfalle – 6,00

Emma – Ogni volta è così – 7,00

Mahmood e Blanco – Brividi – 7,00

Irama – Ovunque sarai – 10,00

Fabrizio Moro – Sei tu – 10,00

Achille Lauro – Domenica – 10,00

Noemi – Ti amo non lo so dire – 10,00

Le Vibrazioni – Tantissimo – 15,00

Michele Bravi – Inverno dei fiori – 15,00

Ana Mena – Ducentomila ore – 15,00

Aka7even – Perfetta così – 15,00

Rkomi – Insuperabile – 15,00

Giusy Ferreri i – Miele – 15,00

La Rappresentante di Lista 20,00

Massimo Ranieri – Lettera al di là del mare – 20,00

Gianni Morandi – Apri tutte le porte – 25,00

Highsnob e Hu – Abbi cura di te – 25,00

Dargen D’Amico – Dove si balla – 25,00

Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia – 25,00

Ditonellapiaga e Rettore – Chimica – 35,00

Iva Zanicchi – Voglio amarti – 50,00

Goldbet – quote scommesse Sanremo 2022

Mahmood e Blanco – Brividi – 5

Elisa – O forse sei tu – 6

Sangiovanni – Farfalle – 7

Emma – Ogni volta è così – 7

Achille Lauro – Domenica – 8

Irama – Ovunque sarai – 11

Noemi – Ti amo non lo so dire – 11

Fabrizio Moro – Sei tu – 11

Michele Bravi – Inverno dei fiori – 13

Ana Mena – Ducentomila ore – 16

Aka7ven – Perfetta così – 21

Massimo Ranieri – Lettera al di là del mare – 21

La Rappresentante di Lista 21

Dargen D’Amico – Dove si balla – 26

Highsnob e Hu – Abbi cura di te – 26

Le Vibrazioni – Tantissimo – 26

Rkomi – Insuperabile – 26

Giusy Ferreri – Miele – 31

Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia – 36

Gianni Morandi – Apri tutte le porte – 36

Ditonellapiaga e Rettore – Chimica – 41

Iva Zanicchi – Voglio amarti – 51

© Riproduzione Riservata