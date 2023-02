Sanremo 2023, Chiara Francini replica alle polemiche su Rosa Chemical: “Viva la diversità che significa viva la vita”

0:00 Ascolta l'articolo

Serata cover quella in arrivo questa sera al Festival di Sanremo, con 28 duetti particolarmente attesi e Chiara Francini, già giudice di Drag Race Italia, co-conduttrice per una sera.

In conferenza stampa l’attrice ha così replicato alle polemiche che nei giorni scorsi hanno coinvolto Rosa Chemical, accusato da una deputata di Fratelli d’Italia di portare in Rai “l’ennesimo spot in favore del gender e della sessualità fluida“.

“Sono sempre molto felice che ci siano delle polemiche, perché significa che c’è vita e volontà di dialogo. Penso che la diversità non sia mai un qualcosa che è fuori di noi, è una parte costitutiva del nostro essere. É ancora più fruttuoso che ci siano queste polemiche perché è giusto continuare a ribadire che tutti noi siamo un microcosmo di diversità e di imperfezioni, viva la diversità che significa viva la vita“.

Nei giorni scorsi lo stesso Amadeus aveva rapidamente replicato alla deputata Maddalena Morgante, con Chemical nel frattempo tra i più ascoltati su Spotify, altissimo in classifica e ieri apparso senza veli su Twitter, subito dopo essersi esibito in diretta.

Stasera il 25enne Manuel Franco Rocati si esibirà a tarda notte insieme a Rose Villain con America di Gianna Nannini. Dopo la 3a serata di ieri, Marco Mengoni guida la classifica davanti ad Ultimo, Mr. Rain, Lazza e Tananai. Chi vincerà la 4a serata cover?

A seguire l’ordine d’uscita di tutti i duetti di questa sera.

Ariete e Sangiovanni – Centro di gravità permanente di Franco BattiatoWill e Michele Zarrillo

Elodie e Big Mama – American woman

Olly e Lorella Cuccarini – La notte vola di Lorella Cuccarini

Ultimo con Eros Ramazzotti – Medley di Eros Ramazzotti

Lazza con Emma e Laura Marzadori – La fine di Nesli, reinterpretata da Tiziano Ferro

Tananai con Don Joe – Vorrei cantare come Biagio Antonacci di Simone Cristicchi

Shari con Salmo – Hai scelto il diavolo in me, medley di canzoni di Zucchero;

Gianluca Grignani e Arisa – Destinazione Paradiso di Grignani

Leo Gassmann e Edoardo Bennato con Quartetto Flegreo – Medley di Bennato

Articolo 31 e Fedez

Giorgia e Elisa – Luce (tramonti a Nord Est) e Di sole e d’azzurro

Colapesce e Dimartino con Carla Bruni – Azzurro di Vito Pallavicini e Paolo Conte

I Cugini di Campagna e Paolo Vallesi – La forza della vita, Anima mia

Marco Mengoni con il Kingdom Choir – Let it be dei Beatles

gIANMARIA e Manuel Agnelli – Quello che non c’è degli Afterhours

Madame e Izi – Via del Campo di Fabrizio De André

Coma_Cose e Baustelle – Sarà perché ti amo de I Ricchi e Poveri

Rosa Chemical e Rose Villain – America di Gianna Nannini

Modà e Le Vibrazioni – Vieni da me de Le Vibrazioni

Levante e Renzo Rubino – Vivere di Vasco Rossi

Anna Oxa con il dj iLjard Shaba – Un’emozione da poco di Anna Oxa

Sethu e bnkr44 – Charlie fa surf dei Baustelle

Lda e Alex Britti – Oggi sono io di Britti

Mara Sattei e Noemi – L’amour toujours di Gigi D’Agostino

Paola&Chiara con Merk&Kremont – Medley di Paola&Chiara

Colla Zio e Ditonellapiaga – Salirò di Daniele Silvestri

