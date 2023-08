Scream 7 sarà diretto dal 1° regista dichiaratamente gay della storia del franchise horror (da sempre cult queer)

0:00 Ascolta l'articolo

Scream 7 si farà e sarà diretto da Christopher Landon, primo storico regista dichiaratamente gay nei quasi 30 anni di storia del franchise horror.

Landon, 48enne di Los Angeles felicemente fidanzato con Cody Morris nonché padre di due bimbi nati tramite gestazione per altri, prenderà le redini di Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, che hanno felicemente riavviato il franchise nel 2022 con Scream V, a cui è seguito lo scorso anno Scream VI. I due si limiteranno ora alla produzione esecutiva insieme a Chad Villella, come riferito dall’Hollywood Reporter.

Landon, gay dichiarato dal lontano 1999, è un veterano del genere horror, avendo diretto i due fortunati Auguri per la tua morte 1 e 2, oltre alla comedy slasher del 2020 Freaky. Il 1 giugno scorso, con un bellissimo selfie in spiaggia abbracciato all’amato e ai due figli, ha così celebrato il Pride Month.

“Al liceo venivo chiamato “fr*cio” ogni giorno. Pranzavo in un corridoio lontano dagli altri ragazzi. Mi odiavo per essere diverso. Ho nascosto il mio dolore alla famiglia e agli amici. Ma è successa una cosa divertente: ho fatto coming out. E la vita è migliorata. Ho trovato la felicità nell’essere autentico”.

Scream, nato nel 1996 dal genio del compianto Wes Craven, ha sempre avuto un legame con il mondo queer, e non solo per l’indiscusso amore della comunità LGBTQIA+ nei confronti della saga. Colui che ha inventato Ghostface, scrivendo la prima storica sceneggiatura, è infatti Kevin Williamson, dal 1992 gay dichiareato. Williamson ha sceneggiato i primi 4 capitoli di Scream, producendo poi il quinto. Nel 2021 rivelò come “l’intera saga” sia “codificata dalla lotta alla sopravvivenza della comunità gay”.

A suo dire, Sidney Prescott affronterebbe le stesse battaglia per la sopravvivenza di molti giovani ragazzi gay. “Una delle cose contro cui ho lottato è la fiducia“, disse Williamson all’Independent, “e Sidney non si fidava di nessuno. Conosceva davvero sua madre? Il suo ragazzo era chi diceva di essere? Alla fine, non si fidava nemmeno di se stessa“. Sidney, ha precisato Williamson, è tutt’altro che lo stereotipo del solito personaggio femminile che nei film horror riesce a sfuggire o a sconfiggere l’assassino (la cosiddetta “Final Girl”, ndr). Ma come adolescente omosessuale chiuso in se stesso cresciuto in North Carolina e Texas, proprio quelle “Final Girl” erano entrate nel suo cuore. “Da ragazzino gay“, ricordò l’autore di Scream, “mi sono relazionato con l’immagine di quella “final girl” e con la sua lotta, perché è quello che bisogna fare per sopravvivere anche da ragazzino gay. Stai guardando questa ragazza sopravvivere alla notte, sopravvivere al trauma che sta sopportando. Inconsciamente, penso che i film di Scream siano codificati sulla lotta alla sopravvivenza degli omosessuali“.

In un’intervista del 2022, sempre Williamson ha confermato che il duo omoerotico composto da Billy e Stu, primi storici Ghostface, avevano tratto ispirazione dai due celebri assassini dei primi anni ’20 del 1900 Leopold e Loeb. Il sottotesto gay di Scream ha finalmente preso forma il quinto capitolo, che vede Jasmin Savoy Brown interpretare il personaggio apertamente queer Mindy, tornata anche in Scream VI.

Landon potrà quindi ulteriormente ampliare la rappresentazione LGBTQIA+ nei film horror, come visto nella sua più recente fatica Un fantasma in casa, interpretata dalla comico lesbica Tig Notaro e dall’icona gay Jennifer Coolidge. Quando nel 2019 gli chiesero se la sua omosessualità influenzasse o meno il suo cinema, Landon rispose con un trionfante “OH FUCK YES”.

Ma ci sarà da attendere ancora per Scream 7, perché Hollywood è paralizzata causa scioperi degli sceneggiatori e degli attori. Quando sarà tutto finito, Christopher potrà realizzare il suo Ghostface.

