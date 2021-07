Se Donald Trump si ricandidasse nel 2024, Caitlyn Jenner continuerebbe a sostenerlo

2 minuti di lettura

Jenner: Yes, I still would support Trump. I do not like what’s happening in this country right now. pic.twitter.com/Ss6TnffHUl — Acyn (@Acyn) July 18, 2021

In un’intervista con Fox News, Caitlyn Jenner ha ribadito il suo incredibile sostegno a Donald Trump, nel caso in cui il tycoon decidesse di ricandidarsi per la presidenza nel 2024.

Lo scorso aprile, come dimenticarlo, Jenner ha annunciato l’intenzione di candidarsi come candidata repubblicana alle elezioni di revoca della California contro il governatore Gavin Newsom. Le elezioni sono fissate per il 14 settembre. Da sempre repubblicana e sostenitrice di Trump, Jenner aveva in qualche modo preso le distanze dal presidente, visto il mandato ampiamente transfobico e le leggi contro le persone trans dal tycoon sostenute. Ora, incredibilmente, il cambio di marcia.

“Se fossi governatrice dello stato della California, ovviamente, lo sosterrei“, ha annunciato Caitlyn, pronta ad appoggiarlo anche se non dovesse diventare governatrice. “Sì, lo sosterrei comunque. Non mi piace quello che sta succedendo in questo Paese in questo momento”.

Il 10 luglio scorso Jenner aveva negato la ricerca di un consenso elettorale da parte di Donald Trump: “Sono un privato cittadino dello stato della California, ho tutto il diritto del mondo di poter candidarmi per questa carica e sono dalla parte dei repubblicani, ovviamente sono repubblicana. Ma non mettermi in questa scatola, nella scatola del “sei una repubblicana, devi pensare in questo modo“. E invece, dopo 4 disastrosi anni di trumpismo, soprattutto sul fronte dei diritti LGBT, Caitlyn è tornata a schierarsi al suo fianco.

Trump non ha ancora annunciato la sua ricandidatura per il 2024, ma 10 giorni fa, via FoxNews, ha fatto intendere che proverà a tornare alla Casa Bianca. “Conosco la mia risposta ma non posso ancora rivelarla perché ha a che fare con il finanziamento della campagna e tutto il resto. Ma so assolutamente la mia risposta. Faremo molto bene e la gente sarà molto felice“.