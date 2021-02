Selvaggia Lucarelli su Tiziano Ferro: “Ha evaso le tasse e un Ministero lo sceglie come testimonial, un insulto”

2 minuti di lettura

Perdono si quel che è fatto è fatto io però chiedo

Scusa regalami un sorriso io ti porgo una

Rosa su questa amicizia nuova pace si

Posa perché so come sono infatti chiedo

Perdono

Questo cantava Tiziano Ferro esattamente 20 anni fa, prima di tramutarsi in popstar di livello internazionale. Nelle ultime ore il cantante di Latina è stato scelto dal Ministero della Salute come testimonial di una campagna per contrastare l’abbandono degli animali d’affezione e per sensibilizzare sempre di più la popolazione sul possesso responsabile e sull’importanza dell’adozione, strumento fondamentale anche per arginare il fenomeno del randagismo.

“Code di casa” il nome della campagna, nata con l’intenzione di raccontare con tono leggero storie di vita con gli animali a quattro zampe, senza dimenticare le finalità dell’iniziativa: combattere l’abbandono, promuovere il possesso responsabile e l’adozione.

D’altronde Ferro da anni, sui social, porta avanti campagne personali in difesa dei cani abbandonati, e da lui più volte adottati, anche se grandi d’età. Una scelta, quella intrapresa dal ministero della salute, criticata aspramente da Selvaggia Lucarelli, con queste parole.

Per il fisco Tiziano Ferro ha evaso 6 milioni di euro, per i giudici “ha un elevato livello economico e culturale, avrebbe dovuto avere un comportamento più etico”. A neanche 4 mesi dalla sentenza tributaria, il Governo (ministero della salute) lo sceglie come testimonial. Ora, Tiziano Ferro pagherà il suo debito e va bene così, ma che un ministero lo scelga come volto per una qualsiasi campagna, beh, mi pare un insulto a chi le tasse le paga e a chi ne paga di più perché c’è chi pur avendo milioni di euro, fa il furbo. Un giorno dovremo chiederci seriamente perché chi evade il fisco e pure da privilegiato, in questo paese, torni ad essere un eroe due minuti dopo.

Nel 2012 Tiziano Ferro venne accusato di aver evaso il fisco per 3 milioni di euro, con una residenza estera considerata fittizia nel triennio 2006, 2007 e 2008. Nel 2017 il cantante era stato assolto con formula piena “perché il fatto non sussiste”. Pochi mesi fa, la Cassazione ha invece respinto parte del ricorso civile per quanto riguarda il pagamento delle sanzioni tributarie, confermando la natura fittizia del trasferimento della residenza fiscale del cantante nel Regno Unito, sottolineando inoltre come per i personaggi pubblici sarebbe più stringente il dovere di comportarsi eticamente.

Sui social, neanche a dirlo, sono già nate le varie fazioni, tra chi dà ragione a Selvaggia, chi al Ministero della Salute che si è affidato ad un volto tanto noto e chi a Tiziano, che pagherà quanto dovuto e in questo caso si è limitato ad accettare di fare da testimonial (certamente a titolo completamente gratuito) ad una campagna che già di suo portava avanti da tempo.