“Single per Sempre?”, prime immagini dalla prima commedia natalizia a tinte gay Netflix

Netflix ha pubblicato le prime immagini di “Single All the Way”, commedia romantica natalizia in uscita il 2 dicembre prossimo con il titolo italiano “Single per sempre?“. Protagonisti Michael Urie, Philemon Chambers, Kathy Najimy, Jennifer Coolidge e Luke Macfarlane, con Michael Mayer alla regia.

Peter (Urie) convince il suo migliore amico Nick (Chambers) a passare le feste insieme fingendo di avere una relazione nel disperato tentativo di evitare il giudizio della famiglia sul fatto che sia eternamente single. Ma quando la madre gli organizza un appuntamento al buio con l’affascinante personal trainer James, i suoi piani vanno a rotoli…

“I miei genitori sono interpretati da Barry Bostwick e Kathy Najimy – combinazione che gli scienziati concordano sul fatto che possa produrre solo bambini che sono gay e amano il Natale”, ha confidato Urie a EW. “Peter è il tipo di zio che ha passato molti Natali a perfezionare la coreografia di una canzone di Natale di Britney Spears con le sue nipoti. Ed è perfetto”.

Nel cast anche la mitologica Jennifer Coolidge, iconica mamma di Stifler nella serie American Pie, da poco rilanciata in tv grazie a The White Lotus.