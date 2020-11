Le sneakers più cool dell’autunno-inverno 2020-2021

Che vi piaccia o no, le sneakers stanno bene con tutto. E, se fino a qualche anno fa erano bandite con i look più formali, ora, complice anche l’home working, sono diventate le scarpe da indossare sette giorni su sette. Anche questa stagione, sono i dettagli che fanno la differenza, e soprattutto le collaborazioni tra brand dello sportswear e del lusso. Da Prada per adidas, al secondo lancio, che propongono il modello Superstar rivisitato in chiave clean e minimalista secondo il DNA di lusso di Prada e lo spirito sportivo dell’azienda tedesca, a Comme des Garçons per Nike, che rivisitano la Air Force 1 con tagli a vivo e sovrapposizioni in un mix irriverente tra audacia e minimalismo che le preannuncia già come un successo.

Immancabile nella listal’ultimo modello di Balenciaga, in collaborazione con il brand italiano Vibram. Le “Toe Socks” riprendono uno dei modelli di punta di Vibram nel 2006, le scarpe FiveFingers, ovvero il “guanto” da piede, ma con l’aggiunta del tacco dal design futuristico. Gran ritorno anche per New Balance, che è al momento tra i brand più desiderati: il modello XRCT, ispirato alle scarpe da trail running, ha struttura in pelle con dettagli in leggero suede e colori accesi per dare personalità anche i look più basic. Altra collaborazione intenditori del genere è quella tra Craig Green e Adidas: tre i modelli rivisitati, Superstar, Rivalry Low e Mundial tutte in veste minimal con dettagli ispirati al mondo del calcio.