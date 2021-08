Snickers Ice Cream ritira il suo ultimo spot estivo: “Promuove l’omofobia, perpetua gli stereotipi”

2 minuti di lettura

Si sta promuovendo un gelato oppure una terapia di conversione? Sono stati in molti a chiederselo dopo aver visto lo spot di Snickers Ice Cream Spagna che, in maniera evidente, ridicolizza l’orientamento sessuale del protagonista.

L’attore, l’influencer Aless Gibaja, chiede ad un barista una “Sexy aranciata con vitamina A, B e C: A come Abbracci, B come Baci e C come Carezze“, il quale, visibilmente imbarazzato dall’orientamento sessuale del ragazzo, si scambia delle occhiate con un amico seduto al tavolo. Quest’ultimo risponde a Gibaja porgendogli uno Snickers-gelato. Basta un morso e l’influencer si trasforma in un uomo rude e con la barba. “Meglio” chiede l’amico? “Meglio” è la risposta. Lo slogan che compare non lascia spazio a interpretazioni: “Non sei te stesso, quando sei affamato”.

Appena il video è stato pubblicato, le pagine social dell’azienda sono state travolte da accuse di omofobia e, nel mentre, è stato diffuso un invito a boicottare Snickers Spagna. Dopo le scuse ufficiali da parte del brand “per ogni fraintendimento che possa essere stato causato” dal filmato, l’azienda ha ritirato lo spot.

Le parole della ministra alle Pari Opportunità Irene Montero

La pubblicità, che tra l’altro arriva in un momento particolarmente delicato in Spagna (la morte di Samuel Luiz massacrato e ucciso perché gay), è stata aspramente criticata anche da Irene Montero, la ministra spagnola alle Pari Opportunità: “E’ vergognoso che esistano ancora aziende che continuano a perpetuare gli stereotipi e a promuovere l’omofobia. Mi chiedo chi possa aver pensato che fosse una buona idea usare l’omofobia come strategia di business”.

Non è la prima volta che Snickers fa uno spot omofobo

Siamo nel 2007. Snickers USA realizza per il Super Bowl uno spot che, anche in questo caso, trasmette un messaggio di omofobia evidente: dopo che due uomini si baciano accidentalmente mentre mangiano una barretta di cioccolato, rispondono dovendo fare qualcosa di tipicamente maschio.

La Gay and Lesbian Anti Defamation League criticò duramente lo spot. Fu poi votato come il secondo peggiore spot del Super Bowl di tutti i tempi.

Qui sotto entrambi i video di Snickers: