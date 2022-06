Mahmood con Arashi e Michelangelo: un talent show per giovani artisti emergenti

2 min. di lettura

Quale giovane artista indipendente non desidererebbe aprire un concerto di Mahmood? È proprio per realizzare questo sogno che oggi parte “Sounds Wonderful”, contest musicale rivolto agli artisti emergenti della musica contemporanea.

Cosa possiamo aspettarci da “Sounds Wonderful”?

Il talent vedrà come giudici proprio Mahmood, insieme a Michelangelo – musicista e produttore di Blanco – e Arashi, giovane songwriter di fama internazionale. In palio, un’esibizione all’Arena Campo di Marte di Brescia il 9 luglio, davanti al pubblico adorante di Mahmood.

Organizzato in occasione del lancio di una nuova vettura elettrica – il contest vuole supportare la scena artistica indipendente italiana, dando a tre giovani promesse l’opportunità di farsi conoscere.

“Sono lieto di collaborare al progetto – afferma Mahmood – progetto di Kia che supporta il talento di giovani musicisti emergenti. E’ un tema a cui sono molto sensibile e a cui rivolgo grande attenzione anche nel mio percorso artistico”.

Sarà possibile seguire tutte le puntate – che si svolgeranno nei mesi di Giugno e Luglio – a questo link! Chi sarà il vincitore?

I protagonisti di “Sounds Wonderful”: Mahmood, Michelangelo e Arashi

Il contest si svolgerà interamente sul web: durante gli episodi, Mahmood, Michelangelo e Arashi guideranno gli artisti in un percorso di crescita a 360°, in una sfida per aggiudicarsi la possibilità d’inseguire il proprio sogno e affermarsi come artisti. Ma chi sono i protagonisti?

Mahmood non ha certo bisogno di presentazioni.

Michelangelo è il nome d’arte del noto produttore musicale Michele Zocca, classe 1994, un talento puro che sta travolgendo la discografia italiana e che alla musica ha dedicato la propria vita.

Polistrumentista e braccio destro di Blanco, Michelangelo ha avviato la propria carriera nel lontano 2016, ma è nel 2019 che il suo talento ha avuto il riconoscimento spettante grazie a Blu Celeste e all’endorsement di Blanco, che lo cita in molte interviste e brani. “Michelangelo mettimi le ali” è del resto uno dei più rimbombanti tormentoni della recente canzone italiana: Blanco e Michelangelo sono quasi una cosa sola. Qualcuno dice: non esisterebbe Blanco, senza Michelangelo. Anzi, è lo stesso Blanco a dirlo.

Arashi è invece il nome d’arte di Riccardo Schiara, cantautore pop/soul milanese che ha visto crescere la propria fama internazionale grazie all’EP “Incubo”, nel 2019. Bellissima anche la sua “Spiagge adriatiche”. Sound malinconico e impegnato, ha aperto concerti di Achille Lauro e Myss Keta. Arashi è amico intimo di Mahmood, ve l’avevamo raccontato qui. Autore di vari brani – co-autore anche dello stesso Mahmood – Arashi ha recentemente co-firmato insieme a Lorenzo Fragola il brano “Luna Fortuna” di Camilla Magli. Il suo stage name è un anagramma del suo cognome, e in giapponese si traduce in “tempesta”: dobbiamo aspettarci tuoni e fulmini? Possiamo per ora dirvi questo: tenete d’occhio questo show (ok, sponsorizzato da una casa automobilistica). Ma soprattutto: occhio ad Arashi. Un altro angelo del clan Mahmood. Evviva.

