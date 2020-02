Dwyane Wade, ex star NBA: “Orgoglioso di avere una figlia transgender” – video

38enne ex cestista statunitense NBA, considerato tra i giocatori più forti della sua generazione, Dwyane Wade ha 4 figli: Zaire, Zaya e Xavier, nati dal primo matrimonio con Siohvaughn Funches, e Kaavia, avuta con la sua seconda moglie Gabrielle Union. Uno di questi, Zaya, è transgender. Wade, che ha lanciato una linea di t-shirt a sostegno della figlia, ne ha parlato pubblicamente dal divano tv di Ellen DeGeneres.

Prima di tutto, io e mia moglie Gabrielle, siamo due orgogliosi genitori di una bambina che fa parte della comunità LGBTQ, di cui siamo orgogliosi alleati. Una volta Zaya, la nostra dodicenne, è tornata a casa … prima, non so se tutti lo sanno, si chiamava Sion. Nato ragazzo, tornò a casa e ci disse: “Ehi, voglio parlare con voi ragazzi. Penso che andando avanti, sono pronto a vivere la mia verità. E voglio essere definita come una lei. Mi piacerebbe che voi mi chiamaste Zaya”.

Dopo che Zaya ha rivelato di essere transgender, la coppia ha contattato il cast della serie Pose, per “cercare di capire” come andare avanti, in modo da aiutare Zaya a essere “il suo sé migliore“.