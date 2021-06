Spotify celebra il mese dell’orgoglio LGBTQ+ con iniziative speciali e programmazioni dedicate

< 1 minuto di lettura

Spotify per questo mese dei Pride ha avviato la campagna globale “Claim Your Space” (Reclama il tuo spazio) che, come si legge dal comunicato stampa, “mira a creare uno spazio sia fisico sia digitale per la comunità LGBTQIA+”. Si tratta di una vera e propria celebrazione di tutte quelle persone ed attivisti che hanno chiesto senza alcun timore “di essere ascoltati e riconosciuti per ciò che sono realmente”.

Ogni giorno, per tutto il mese di giugno, ci sarà una programmazione dedicata ed iniziative speciali. Eccone alcune:

Il Pride Hub di Spotify : un hub editoriale che promuove artisti, podcast e playlist LGBTQIA+;

: un hub editoriale che promuove artisti, podcast e playlist LGBTQIA+; Pride Singles : una selezione di singoli originali LGBT+ in uscita il 14 giugno;

: una selezione di singoli originali LGBT+ in uscita il 14 giugno; Playlist Pride Cities . Spotify ha contattato i bar LGBTQ+ di tutto il mondo e ha creato playlist esclusive per ogni locale, “celebrando questi spazi essenziali della comunità dopo un anno terribilmente difficile per la vita notturna”. I bar includono il Casita del Campo a Los Angeles , l’Alibi Lounge a New York , il Pxssy Palace a Londra e Punka a Bristol ;

. Spotify ha contattato i bar LGBTQ+ di tutto il mondo e ha creato playlist esclusive per ogni locale, “celebrando questi spazi essenziali della comunità dopo un anno terribilmente difficile per la vita notturna”. I bar includono il , , ; Schede di condivisione social : gli ascoltatori possono esprimersi sui social con le carte Pride create da Spotify, riempiendo gli spazi vuoti per mostrare come suona il Pride nella propria città;

: gli ascoltatori possono esprimersi sui social con le carte Pride create da Spotify, riempiendo gli spazi vuoti per mostrare come suona il Pride nella propria città; Murales a tema Pride: Spotify sta lavorando con artisti queer a Detroit, Nashville e New Orleans, luoghi in cui la comunità queer è stata determinante per la scena musicale e le cui storie non vengono mai raccontate. Sono stati commissionati murales permanenti in stretta collaborazione con chi gestisce gli spazi della comunità queer e con The Ally Coalition. Vai a dare un occhio a questi murales mentre prendono forma.

Questo è il tipo di marketing che ci piace!