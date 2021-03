Steelers, arriva su Amazon il doc sulla prima squadra gay di rugby al mondo – il trailer

2 minuti di lettura

Questa storia non è solo per i fan del rugby, o solo per i gay. È una storia pensata e realizzata per chiunque si sia sentito come se non appartenesse o non stesse vivendo la vita che vuole vivere.

Amazon Prime ha annunciato l’arrivo ormai prossimo di Steelers, documentario interamente centrato sulla prima squadra gay di rugby e inclusiva al mondo. Il progetto arriva per ora solo su Prime Video nel Regno Unito e in Irlanda dal 16 aprile, raccontando la storia dei Kings Cross Steelers, nel pieno della Bingham Cup di Amsterdam che li ha visti sfidarsi con altri 60 squadre gay. Steelers si concentra su tre persone che ruotano attorno alla squadra e sulle loro vite, con problemi di accettazione e inclusione inclusi.

A partire da Nic Evans, allenatrice lesbica ed ex giocatorrice del Galles, che sta combattendo la misoginia in uno sport dominato dagli uomini. Poi c’è Simon Jones, tifoso sfegatato di rugby che sta “combattendo i suoi stessi demoni” dopo aver fatto coming out, e l’aspirante drag queen Andrew McDowell, che insegna quotidianamente a vivere in modo autentico.

Secondo la sinossi di Amazon Prime, ognuno di questi personaggi mostrerà come “questa inclusiva comunità di rugby ha aiutato le persone a superare le loro lotte in modi che non avrebbero mai immaginato“. Martin Backlund, Head of Content di UK Prime Video, ha definito Steelers un “documentario franco, onesto ed edificante che mostra come una comunità condivisa possa fornire speranza e senso di appartenenza“.

Il documentario segna il debutto alla regia del giornalista australiano ed ex giocatore degli Steelers Eammon Ashton-Atkinson, che ha anche sceneggiato, montato e prodotto il film, con la collaborazione della collega giornalista australiana Grace Tobin e del giocatore degli Steelers Jared Watmuff.

“Spero che questo film ispiri le persone a provare qualcosa che potrebbero aver avuto paura a provare in precedenza“, ha confessato il regista. “Il fatto che Prime Video trasmetta questo documentario nelle case di tutto il Regno Unito è incredibile. Se questo dovesse aiutare una persona con problemi di salute mentale o qualcuno della comunità LGBTQ + , allora sarà valsa la pena realizzare questo film“.

La speranza è che Steelers: the World’s First Gay Rugby Club possa arrivare il prima possibile anche su Amazon Prime Video Italia.