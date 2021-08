Superman gay nella nuova serie di fumetti DC Comics?

2 minuti di lettura

In attesa di rivederlo anche al cinema, il mitologico Superman dovrebbe a breve tornare sotto forma di comics con una nuova inedita veste. Secondo quanto riportato dall’artista DC Comics Ethan Van Sciver nel corso di un’intervista con ComicArtistsPro Secrets, visibile su YouTube, il leggendario Uomo d’Acciaio sarà gay. Dichiaratamente gay.

“Ho appena scoperto di avere uno scoop sui piani futuri della DC. Nessuno lo sa ancora. Non è stato davvero annunciato, se non da me“, ha detto Ethan, prima di lanciare la bomba.. “Il piano è che… il libro di Superman… immagino che Clark Kent stia per salutarci“. Secondo Van Sciver, la sessualità del personaggio sarà esplorata nella storia di Superman: Son of Kal El, con Kent ‘sostituito’ da suo figlio Jonathan. “E poi annunceranno che Jonathan Kent è gay. Quindi Superman è effettivamente gay“.

Da parte della DC Comins, ovviamente, nessuna conferma in merito. In una sinossi ufficiale della nuova serie, Jon Kent è descritto come “desideroso di seguire le orme di suo padre“, dopo aver acquisito “poteri e abilità ben oltre quelli dei ragazzi mortali“.

Recentemente Robin si è dichiarato bisessuale in un nuovo fumetto di Batman, Urban Legends #6 – scritto da Meghan Fitzmartin, illustrato da Belén Ortega e Alejandro Sánchez. Fitzmartin ha così raccontato l’identità sessuale di Robin.

Volevo rendere omaggio al fatto che la sessualità è un viaggio. Per essere chiari, i suoi sentimenti per Stephanie sono stati/sono reali al 100%, così come i suoi sentimenti per Bernard. Tuttavia, Tim sta ancora cercando di capire so stesso. Non credo che abbia il linguaggio adatto per tutto questo… non ancora.

Nel mese di marzo la DC Comics ha lanciato in edicola DC Pride, fumetto ad hoc pensato per celebrare il Pride Month. 80 pagine con personaggi LGBTQIA + provenienti dall’universo DC, con nove copertine speciali a tema Pride. Tra tutti i supereroi a tinte rainbow, ovviamente, c’era anche lui. Superman.

di Federico Boni