Supranav Dash ci racconta il mondo LGBT+ in India

6 minuti di lettura

Supranav Dash è un fotografo nato nel 1977, attualmente si divide tra la sua città natale Kolkata, in India

e New York City. Il suo lavoro esamina i temi dell’identità, del genere, della sessualità, divisione di caste all’interno del contesto socio-economico e politico globale.

Con “EROS AND ITS DISCONTENTS”, Supranav esplora le vite e i desideri delle persone in India nella Comunità LGBTQIA +. Le sue foto vedono lotte di identità, speranze e sogni, piacere, dolore e rifiuto. “Le persone nelle mie immagini stanno facendo un percorso psicologico simile ad un campo minato e mentre intraprendevo questo progetto ho trovato molto conforto nelle opere scritte di Platone, Freud e Jung. La complessità sorgono da una cultura indiana religiosa, conservatrice e omofoba che è pronta ad emarginare e discriminare. Il progetto è testimone di questa comunità soggiogata, le mie foto documentano la cresta e la depressione di queste vite.”

Abbiamo incontrato Supranav per voi:

Parlaci di te, chi è Supranav Dash?

Il mio percorso artistico è iniziato nei primi anni novanta. Mia madre era una cantante di formazione classica che non poteva fare il suo mestiere a causa della pressione patriarcale e dei legami familiari. Quindi si è concentrata su di me e mi ha incoraggiato, insieme alla mia scuola superiore, a studiare le belle arti (nella pittura) sotto la guida del maestro pittore Ramananda Bandyopadhyay che è un sostenitore della Bengal School of Art. Non sono rimasto particolarmente colpito dall’arte locale così sono passato alla fotografia commerciale. Altrimenti avrei dovuto seguire le orme di mio padre, e lavorare come banchiere. Dopo aver gestito il mio studio e un’attività di successo per più di dieci anni anni mi sono stancato del lavoro ripetitivo. La mia interazione con i talenti non era significativa e

sembrava che ci fosse uno schermo tra di noi. Cercavo fuori e dentro di me qualcosa di più profondo e significativo. Ho fatto le valigie e mi sono trasferito a New York City nel 2009, mi sono iscritto a un corso di fotografia presso la School of Visual Arts. E’ stato allora che ho conosciuto i lavori di August Sanders, Eugene Atget, Irving Penn, Walker Evans e W. Eugene Smith per citarne alcuni.

Questo ha alimentato il mio desiderio di lavorare nel genere documentaristico e di usare la mia pratica fotografica per l’elevazione della condizione umana.

Come hai iniziato il tuo progetto?

Il mio migliore amico d’infanzia Sujoy Roy si è dichiarato bisessuale nel 2014. Per così tanti anni mi aveva tenuto nascosto questo segreto. Ero così commosso che gli ho chiesto se potevo costruire un progetto fotografico di ritratti su di lui, e ha accettato. Questo è stato l’inizio e poi, lentamente, ho fotografato altri amici LGBT prima di subire un rallentamento nella mia attività fotografica, molti dei nostri amici temevano la punizione e la stigmatizzazione della società. Alla fine del 2017, sono tornato in India con un incarico per una rivista, ho avuto un incidente stradale e sono stato confinato a casa mia per qualche tempo.

E’ stato allora che ho convertito il mio salotto in uno studio improvvisato e ho iniziato a fotografare i miei soggetti. In collaborazione con Sujoy, che ha accettato di essere il mio direttore creativo, il mio amico designer Tejas come mio stilista, il mio amico elettricista Amiyanshu che è diventato il mio tecnico delle luci e un altro l’amico Tanmoy che è diventato il mio media manager; abbiamo intrapreso un nuovo viaggio. Utilizzando PhotoVogue, la piattaforma di fotografia online di Vogue Italia per caricare e razionalizzare le modifiche alle immagini , siamo stati in grado di diffondere la nostra consapevolezza e suscitare curiosità nella comunità locale che ha notevolmente aumentato la partecipazione e le interazioni con le altre persone. Siamo stati fortunati ad essere stati selezionati per partecipare al PhotoVogue Festival 2019 con questo progetto.

Com’è il mondo Lgbt in India?

La maggior parte dell’India rurale ha una cultura religiosa, conservatrice e omofobica che è veloce nell’emarginare e discriminare la comunità LGBTQ.

Le eccezioni possono essere trovato tra gli abitanti urbani della classe superiore progressista e le persone della moda; i film e l’industria delle arti creative fanno molto affidamento sul talento di Comunità LGBT. È chiaro che come persona queer in India è difficile completare la scuola, ottenere un’istruzione universitaria o un buon lavoro.

E peggio ancora, molti che sono apertamente queer esprimono sentimenti di colpa per l’imbarazzo causato a genitori e fratelli. A causa della paura e del boicottaggio sociale, molti gay e bisessuali sopprimeranno la verità e vivranno vite mentendo a se stessi e a coloro che amano. Stigmatizzazione, punizione e trattamento delle persone LGBT come membri della società “invisibili” non sono che un fenomeno comune.

Dove trovi l’ispirazione per questo lavoro?

Le ispirazioni provengono principalmente dalla condivisione di esperienze da parte dei soggetti che fotografo. Ho un modo per tradurre le loro lotte di identità, speranze e sogni, piacere, dolore e rifiuto in immagini riconoscibili entro i limiti del mio studio attraverso la pratica ritrattistica. Inizialmente ero scettico sul mio approccio alla foto, ma una volta scoperto che i miei soggetti si sentono a proprio agio ed entusiasti del modo in cui la loro voce e

persona vengono presentati al mondo, sono stato incentivato a creare di più. Molte volte sto solo documentando ciò che i miei soggetti hanno creato prima con le fotocamere dei loro telefoni, è un modo per celebrarli e incoraggiarli.

Traggo ispirazione dalla cultura popolare indiana, dalle antiche mitologie, dalle opere di

Robert Mapplethorpe, Peter Hujar, Helmut Newton e dai miei colleghi contemporanei facendo un lavoro rivoluzionario.

Quale messaggio vorresti trasmettere con il tuo progetto?

I nostri obiettivi sono visibilità, inclusione e responsabilizzazione della comunità LGBTQIA +.

La semplice riforma delle leggi nazionali non stenderà un tappeto rosso per coloro che ne hanno bisogno.

Le persone hanno bisogno di uscire allo scoperto; raccontare storie individuali e avere un volto, questo è il tipo di umanità di cui gli indiani LGBTQ hanno bisogno. Eros And Its Discontents è un modo per far sopravvivere e esigenze dei miei amici e del mio paese. Recentemente si è pronunciata la Corte di Apex

contro il matrimonio tra persone dello stesso sesso in India con il pretesto che è contro la nostra cultura indiana ed estetica. Esorto tutti i membri della comunità LGBTQ a non perdere la speranza e ad avere la pazienza e il coraggio di impegnarsi per condurre la propria vita.

https://www.instagram.com/supranavdash/

http://supranavdash.com/