Bombay Rose, arriva su Netflix il lungometraggio animato indiano che narra anche l’amore tra due donne

2 minuti di lettura

Primo lungometraggio indiano di animazione a essere selezionato per l’apertura della Settimana internazionale della critica a Venezia, in corsa per il Queer Lion 2019 e a seguire visto anche al Toronto International Film Festival e al BFI London Film Festival, con riconoscimenti vinti ai festival del cinema di Chicago e Mumbai, Bombay Rose di Gitanjali Rao arriva su Netflix il prossimo 8 marzo, Festa della Donna.

Sfuggita a un destino di sposa bambina, una giovane ballerina di club che vive per le strade di Mumbai deve scegliere tra la famiglia e l’amore per un ragazzo orfano. Una rosa rossa congiunge tre storie di amori impossibili dipinte fotogramma per fotogramma e delicatamente punteggiate di musica. Nel trambusto di una città magnetica e sfaccettata, l’amore nascente tra due sognatori è messo alla prova.

Basato su storie vere, il film esplora in stile documentaristico una società spietata in cui la vita e l’amore visti sul grande schermo possono schiacciarti senza pietà lungo le strade. Tra gli amori raccontati, anche quello tra due donne. Sei anni di lavoro per la regista Gitanjali Rao, autodidatta che ha voluto omaggiare Bollywood, abbattendo stereotipi di genere fortemente legati alla tradizione cinematografica indiana.