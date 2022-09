Susan Sarandon ha confermato di essere bisessuale?

2 min. di lettura

Può Susan Sarandon diventare ancora più iconica? La risposta è sì, ogni giorno di più.

La favolosa strega di Eastwick – amatissima dal pubblico queer, e apertamente dalla parte della comunità LGBTQIA+ (nel 2017 invitò il pubblico gay a non supportare Hillary Clinton definendola “un’opportunista, falsa, e terribile con le persone gay per una vita“) e protagonista di ruoli incastonati nella memoria, da Rocky Horror Pictures Show a Thelma e Louise – sembrerebbe aver fatto coming out con il sagace umorismo che l’ha sempre caratterizzata. La rivelazione è arrivata con estrema naturalezza, raccontando al Late Night with Jimmy Fallon, di aver da poco perso il suo amato cagnolino: “Mi sentivo così triste e mi son detta che non posso prendere un altro cane, proprio non posso. E mio figlio ha detto ‘Beh, prenditi dei gatti'” Per poi aggiungere in totale non chalance: “E poi io sono bisessuale, tra l’altro”.

“Quindi intendi che ti piacciono sia i gatti che i cani?” le chiede Fallon per ulteriori chiarimenti: “Sono fluida” risponde Susarandon “Sono davvero fluida per quanto riguarda gli animali”. Non si è capito quanto Sarandon fosse seria o ironica, o entrambe le cose, ma tanto è bastato per mandare in brodo di giuggiole i fan: “Tutte queste chiacchiere sulla Regina, parliamo piuttosto di Susan Sarandon che dice di essere bi su un canale nazionale” scrivono su Twitter, tra una carrellata di amorevoli meme e lodi.

Che sia ufficiale o meno, non è la prima volta che Sarandon allude alla sua bisessualità: oltre ad un numero considerevole di interpretazioni queer sullo schermo – dalle scene di sesso con Catherine Deneuve in Miriam si sveglia a mezzanotte al bacio a Laura Disney in The Big C – nel 2017 Sarandon dichiarò in un’intervista per Pride Source di essere piuttosto “aperta” riguarda la sua sessualità, definendosi “aperta a più possibilità”, pur senza scomodare etichette definite. Sempre due anni prima disse sempre a The View che era disponibile ad uscire un po’ con chiunque: “Se c’è una persona, lascio la porta aperta al genere, l’età, e il colore della pelle. Così aumenta le tue possibilità, no?”

