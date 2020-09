Taylor Swift invia una lettera a un suo fan gay: “sono orgogliosa del coraggio che dimostri nel vivere e amare”

Da anni paladina dei diritti LGBT, Taylor Swift ha scritto di proprio pugno e inviato una dolce lettera ad un suo superfan, dichiaratamente omosessuale. Andrew Mooney ha pubblicato la lettera sui social, ringraziando la cantante per per “dedicato del tempo a scrivermi un messaggio così bello. Sei stata un’ispirazione per me per così tanti anni e non riesco ad esprimere a parole quanto questo significhi per me. Hai cambiato la mia vita”. Taylor ha scritto ad Andrew dopo aver letto che il giovane aveva appena terminato il suo dottorato di ricerca.

“Questo è epico!!”, ha scritto la Swift in riferimento al dottorato. “Ho visto quanto sei stato di supporto alla mia musica nel corso degli anni e ne sono rimasto davvero toccata. Sono anche molto orgogliosa di te per il coraggio che hai dimostrato nella tua vita personale, scegliendo di vivere e amare onestamente anche quando non è così facile. Spero che tu stia bene, nel caos che stiamo attraversando in questo momento … Di questi tempi, penso che sia importante godersi i momenti positivi, quando possiamo, e questo è un momento che vale la pena festeggiare“.

Andrew, che ha completato i suoi studi al Trinity College di Dublino, non ha potuto far altro che ringraziarla pubblicamente. Taylor ha appena sbancato le chart d’America grazie a Folklore, suo ultimo disco realizzato in pieno isolamento.