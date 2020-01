GF Vip 4, parla Alfonso Signorini: “non ho voluto nel cast gay con paillettes e lustrini, non amo certi stereotipi”

È andata in onda ieri sera la prima puntata della quarta edizione del Grande Fratello Vip, per la prima volta condotta da Alfonso Signorini. Il direttore di Chi, in passato solo opinionista, ne ha parlato con Laura Rio de il Giornale, spiegando come mai nel cast di quest’edizione non abbiano trovato spazio personaggi ‘eccentrici’ come Cristiano Malgioglio.

È il mio preferito tra tutti i concorrenti dei Gieffe passati. Devo dire, però, che io non amo certi stereotipi, non ho voluto nel cast gay con paillettes e lustrini, penso si possa raccontare il mondo omosessuale anche in modo più normale. Per esempio attraverso l’ esperienza – quella femminile è poco raccontata in tv – di Licia Nunez, per sette anni legata a Imma Battaglia.

Un outing in piena regola, quello nei confronti della 39enne Nunez, che ai tempi della relazione con Imma, dal 2004 al 2010, mai aveva voluto affrontare l’argomento omosessualità (fino a ieri sera, quando in diretta tv ha accusato la Battaglia di tradimento), ma soprattutto un affondo nei confronti di Cristiano, che via social parrebbe non averla presa benissimo.

Affiancato da Pupo e Wanda Nara, Signorini ha poi ribadito come ami l’alto e il basso, tanto da passare dalla regia della Turandot al Grande Fratello.