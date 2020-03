Una mostra a Torino per celebrare i 25 anni in Italia di Sailor Moon

Il primo episodio di Sailor Moon è stato trasmesso su Canale 5 il 21 Febbraio del 1995 e, da quel momento in poi, il successo è stato fulminante. Composta da 5 serie televisive (sì, all’epoca è così che si chiamavano), con 200 episodi all’attivo e ben tre lungometraggi animati (fantastico e denso di significato quello ambientato dopo il ‘Cristallo del cuore’), il mito di Sailor Moon è diventato parte integrante della nostra cultura pop moderna. Un cartone animato giapponese che ha fatto storia e che ha segnato un’epoca di grandi trasformazioni socio-culturali (in Italia e nel mondo). Ispirato al manga di Naoko Takeuchi, dal titolo ‘Pretty Guardian Sailor’, il numero uno è stato pubblicato nel 1991 per terminare poi nel marzo del 1997.

Sailor Moon: la mostra per celebrare il mito dei manga giapponesi

E ora per ricordare la combattente che veste alla marina e che sconfigge con la forza dell’amore e del coraggio le forze oscure del male, a Torino dal 5 al 7 giugno 2020, il Mufant (Museo del Fantastico e della fantascienza di Torino) dedica una mostra a Sailor Moon. Proprio in vista del ‘Loving Alien Fest’ e, per l’occasione, è stata eretta una statua in onore del celebre personaggio di fantasia. Qui è stata riportata anche una frase di Mary Shelley: ‘È la giustizia, non la carità, che manca nel mondo’.

Sailor Moon: 25 anni di successi e censure

Smaccatamente e volutamente queer, Sailor Moon è stato l’anime giapponese che ha segnato gli anni ’90. Speculare al manga di riferimento ma diverso in alcune parti, le 5 serie prodotte hanno presentato una storia di amore, di coraggio e di grande amicizia, in cui un gruppo di amiche (legate da un destino), hanno unito le forze per combattere demoni e leggende dell’oscurità. Un successo irrefrenabile che è stato più volte fenomeno di studio da parte di esperti e psicologi. Criticato per la sua eccessiva violenza, di fatto è stato censurato in larga parte (soprattutto nelle ultime puntate di ‘Petali di Stelle per Sailor Moon’). Dal 2014 è stata prodotta un’altra serie tv, molto più fedele al maga, dal titolo ‘Pretty Guardian Sailor Moon Crystal’ in onda in Italia su Rai Gulp dove, per il momento sono stati trasmessi i primi tre archi narrativi.