Special rinnovato per una seconda stagione Netflix

Otto mesi dopo l’uscita della prima acclamata stagione (96% di recensioni positive su Rotten Tomatoes), Special è stato finalmente rinnovato ufficialmente da Netflix. Parola di Variety.

Progetto semi-autobiografico, Special nasce dalle memorie pubblicate dal protagonista della serie Ryan O’Connell, ‘I’m Special: And Other Lies We Tell Ourselves‘ il titolo, con lo stesso O’Connell non solo attore e sceneggiatore ma anche produttore esecutivo, al fianco di Jim Parsons e di suo marito.

La serie, che ha ottenuto ben quattro nomination agli Emmy per la sua prima stagione, è incentrata su un omosessuale con una lieve paralisi cerebrale che decide di riscrivere la propria identità come vittima di un incidente. Jessica Hecht e Punam Patel torneranno sul set, al fianco di O’Connell. Mai, fino ad oggi, si era vista l’omosessualità attraverso gli occhi di un ragazzo disabile, meraviglioso e assoluto protagonista. Netflix ha ordinato otto episodi per la seconda stagione dello show.