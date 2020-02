Sex Education 3, Netflix ufficializza il rinnovo – video

Se la prima sorprendente stagione era entrata inaspettatamente nella Top10 delle serie Netflix più viste al mondo, la seconda, ancor più acclamata, rischia seriamente di scalare la classifica e finire tra le prime 5.

Sex Education, serie televisiva britannica creata da Laurie Nunn e diretta da Kate Herron e Ben Taylor, è stata rinnovata ufficialmente per una terza stagione. Netflix ha pubblicato un lancio social che ha come protagonista il preside Groff interpretato da Alistair Petrie, a passeggio nella “galleria” della Moordale High, ormai sua ex scuola, con tutti i protagonisti della serie raffigurati in quadri ad hoc.

Salve, sono Alistair Petrie, interpreto il preside Groof. Tuttavia, oggi sono qui in veste di storico dell’arte, per guidarvi durante la visita a questa raffinata galleria. Otis con un’eccitante forma di brie. Eric, che si pone l’antica domanda “lui m’ama o non m’ama?”. Ispirato a un gioco francese. Lily e le sue viole, simbolo per i greci dell’amore lesbico e bisessuale. Il nostro giovane attore, con un richiamo a Shakespeare. La dottoressa Jean Milburn, una melagrana, simbolo di fertilità. Il pezzo forte: Eric e Adam. Cosa riserva il destino a questi due cherubini? Per scoprirlo, dovrete guardare la terza stagione, no?

D’altronde la seconda stagione ha lasciato non pochi quesiti sul tavolo, tra gravidanze inattese, storie d’amore che faticano a venire a galla, rotture e riconciliazioni. Sul set torneranno ovviamente Asa Butterfield ed Emma Mackey, ma anche Ncuti Gatwa, Connor Swindells e la sublime Gillian Anderson, pronta a diventare Margaret Thatcher in The Crown 4. Quando vedremo Sex Education 3 su Netflix? Nel 2021.