The Rock ha dato la risposta perfetta a chi non voleva interpretasse ruoli gay

Interpretare personaggi queer apre sempre un dibattito: se da una parte gli attori etero non dovrebbero interpretare attori gay, dall’altra a molti attori – in primis quelli più “stereotipicamente maschi” – viene candidamente consigliato di evitare. Ma a Dwayne Johnson, in arte The Rock, non gliene può fregare di meno!

In occasione del 30esimo anniversario della rivista Out Magazine, l’editor Jeffrey R Epstein ha definito il servizio con The Rock del 2005 uno dei suoi preferiti di sempre, definendo l’attore “una degli umani più gentili e intelligenti” che ha mai intervistato, chiamando il loro incontro “un tocco di classe“.

All’epoca Johnson stava promuovendo il film Be Cool, dove interpretava un bodyguard apertamente gay che voleva diventare un attore. Il film fu uno dei primi ruoli di The Rock e contribuì come trampolino di lancio nel mondo del cinema, ma a quanto pare in molti gli avevano sconsigliato di farlo. Lo stesso Johnson ha ricondiviso le parole di Epstein su Twitter, ringraziando l’editore per le belle parole: “Mi hanno sempre detto che è carino essere importante, ma ancora più importante essere carini” ha scritto l’attore per poi aggiungere “All’epoca mi è stato detto (da alcuni compagni influenti dell’ambiente) che interpretare un uomo gay avrebbe rovinato la mia carriera e gli ho risposto: “Tienimi la tequila e levatevi dal c*zzo“. Per poi concludere ironicamente: “Sempre in modo carino”.

Ma Johnson non è la prima star di Hollywood a ricevere ammonimenti non richiesti: Colton Haines ha raccontato ad Entertainment Weekly che ha rischiato di non essere incluso nel cast di Teen Wolf dopo aver partecipato ad un servizio fotografico per la rivista queer XY Magazine quando era teenager. Nel 2021 Kate Winslet ha raccontato di conoscere almeno 4 attori terrorizzati di fare coming out per paura di rovinarsi la carriera a causa dei giudizi, la discriminazione, o l’omofobia, dichiarando al Sunday Times Culture : “È doloroso. Avevano paura che qualcuno lo scoprisse“.

