Tom Daley conquista un’altra medaglia olimpica. “A fine maggio non sapevo nemmeno se sarei arrivato a questi Giochi”

2 minuti di lettura

Dopo aver vinto l’oro nel sincro, Tom Daley porta a casa un’altra medaglia. Nella finale della competizione singola dalla piattaforma 10 metri maschile, Tom riceve un punteggio totale di 548,25 che gli consente di ottenere il bronzo. La medaglia d’argento e l’oro vanno invece nelle mani dei cinesi Cao Yuan e Yang Jian.

Contento del risultato, Tom ha pubblicato su Instagram un post a scorrimento: la prima immagine lo ritrae pieno di gioia con in mano la medaglia, la seconda lo mostra intento a fare l’uncinetto, facendo chiaramente ironia su chi nei giorni scorsi lo ha preso in giro per questo suo hobby. Fare l’uncinetto per Daley è un’altra grande passione che lo rilassa, lo rende concentrato e lo fa sentire meglio: i lavori da lui fatti vengono venduti ed il ricavato devoluto in beneficienza a The Brain Tumor Charity, in memoria di suo padre.

Le parole del marito e quelle di Daley dopo il bronzo nei 10 metri

A fare pubblicamente i complimenti a Tom Daley per aver portato a casa un’altra medaglia anche il marito Duncan Lance Black, che su Twitter ha scritto: “Mi state prendendo in giro? Un’altra medaglia olimpica! Due per due! Sono tanto orgoglioso del mio amore! Adesso porta a casa entrambe le medaglie, mio dolce campione”.

A casa lo aspetta anche il figlio, che per fare il tifo al papà ha disegnato su alcuni cartelloni: “Go Papa Go” (Vai papà, vai!).

Ecco, invece, le prime parole di Tom Daley dopo aver vinto la nuova medaglia olimpica, la quarta dall’inizio della sua carriera (è il primo tuffatore britannico a vincere così tante) e la 60esima in casa Gran Bretagna:

“A fine maggio non sapevo nemmeno se sarei arrivato a questi Giochi. Mi sono strappato il menisco e mi sono operato al ginocchio, ho sempre sognato di essere abbastanza in forma per tornare e tuffarmi a queste Olimpiadi . Se qualcuno mi avesse detto che avrei vinto un oro e un bronzo, probabilmente gli avrei riso in faccia. Devo questa medaglia a così tante persone. Sono sul podio ma ci sono così tante persone dietro la medaglia”.