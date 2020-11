Tom Daley e la sua famosa etica nel lavoro: “Compensavo la sensazione di aver deluso tutti in quanto gay”

26enne tuffatore britannico, Tom Daley conquistava il mondo addirittura 11 anni fa, ai mondiali di Roma, per poi ripetersi nel 2017 a Budapest. Nel mezzo, tra le tantissime medaglie vinte, due bronzi olimpici e 4 ori europei. Un ‘giovane vecchio’ tutto casa, lavoro e famiglia, dopo le nozze con Dustin Lance Black e la nascita del primogenito Robert Ray. Daley vive tra poppate e allenamenti, per un’etica del lavoro che il giovane Tom ha così motivato, dalle pagine del libro The Queer Advantage: Conversations with LGBTQ + Leaders on the Power of Identity di Andrew Gelwicks.

Quando sei sempre visto come un outsider, devi lavorare ancora di più. Sono cresciuto sentendomi sempre, costantemente messo alla prova, essendo bravo in qualcosa dovevo compensare la sensazione di aver deluso tutti con la mia sessualità.

Daley, come dimenticarlo, fece coming out su Youtube nel dicembre del 2013, a 19 appena, quando era già un divo dello sport britannico.

È stata una delle cose più spaventose che abbia mai fatto. Ero così terrorizzato all’idea di premere invia, pubblicando quel video su YouTube. Volevo scrollarmi i curiosi dalle spalle, che continuamente mi facevano domande sulla mia vita privata. Sapevo di aver trovato l’amore. E volevo che la gente lo sapesse. Fare un video su YouTube era il modo in cui comunicavo con i miei fan, ed era l’unico modo in cui potevo dire esattamente quello che volevo dire senza che le mie parole fossero distorte.

Già all’epoca Tom era felicemente fidanzato con Dustin Lance Black, premio Oscar per la sceneggiatura di Milk e di 20 anni più grande. 7 anni dopo quel coming out, i due non sono stanno ancora insieme ma sono diventati anche adorabili genitori, dichiaratamente felici e pronti probabilmente a bissare l’esperienza genitoriale. Dopo le Olimpiadi di Pechino del 2021, infatti, Daley potrebbe ritirarsi.