Tommaso Zorzi: due programmi cancellati e anche Drag Race 3 a rischio

2 min. di lettura

Scuro Chiaro

0:00 Ascolta l'articolo

Il colosso dell’intrattenimento Discovery avrebbe cancellato dai propri palinsesti due programmi presentati da Tommaso Zorzi: “Questa è casa mia” e “Tailor made – Chi ha la stoffa?“.

Non solo. Secondo quanto riportato su Dagospia da Giuseppe Candela – giornalista che non sbaglia mai un colpo quando c’è da anticipare indiscrezioni che riguardano programmi tv e star system italiano – anche la terza edizione di Drag Race Italia è fortemente a rischio.

“Questa è casa mia” è un game show che Tommaso Zorzi ha già condotto nella prima edizione, andata in onda nella primavera 2022. Il gioco consiste nella sfida tra 4 concorrenti che, descrivendo la propria casa, devono convincere la giuria che si tratti della propria reale abitazione, ma soltanto uno dei quattro dice la verità. Secondo Dagospia, la seconda edizione del programma, presentato ancora da Zorzi, è stata cancellata, a causa dei bassi ascolti.

“Stessa sorte per la seconda edizione di “Tailor made – Chi ha la stoffa?”, talent show per sartə. Anche il contest dedicato al taglia e cuci sarebbe stato cancellato dal palinsesto di Discovery+ (e successivamente da quello in chiaro di RealTime) per il poco seguito registrato nella prima edizione.

Non ha brillato – a quanto si apprende da Dagospia – neanche la seconda edizione di “Drag Race Italia”, presentato da Chiara Francini, la drag Priscilla (Mariano Gallo) e dal nostro Tommaso Zorzi, che dunque potrebbe vedere cancellata anche la produzione dello show drag che tanto ha arricchito la sua vena queer.

Vena queer, va detto, che Zorzi padroneggia con disinvoltura e con dedizione, spesso anche politica: Tommaso non si tira mai indietro, da un anno a questa parte, quando c’è da sostenere battaglie importanti sul fronte dei diritti civili.

Proprio qualche settimana fa, in un brillante impeto di situazionismo, Zorzi aveva lanciato una provocazione squisitamente politica, invitando Giorgia Meloni a intervenire in una puntata di Drag Race Italia. La gag, nata dall’arguzia di Zorzi su una sponda fornita a lui da Gay.it, era germogliata sullo spunto della sorprendente (e favolosa!) partecipazione del premier canadese Justin Trudeau, super ospite di Canada’s DragRace: Canada vs. the World.

Non è passata inosservata neanche la tenace presa di posizione di Tommaso rispetto alla genitorialità delle persone omosessuali:

“Gli etero possono rimanere incinta anche nel cesso di una discoteca, per poi spiegare a noi come essere bravi genitori. Anche no” (Tommaso Zorzi)

Anche con Salvini, Zorzi non si è risparmiato. Gli ha semplicemente dato dell’idiota (beccandosi insulti omofobi).

Il 2022 ha visto anche la parola fine per la relazione tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani, ex-ballerino di Amici.

La cancellazione dei 3 programmi presentati da Zorzi sarebbe legata ai diktat imposti dall’alto: la major Warner Bros, proprietaria del network Discovery, che è il terzo editore italiano per share, avrebbe chiesto di tagliare i programmi che non funzionano.

Intanto negli USA la Warner Bros sta saldando un’alleanza strategica con Amazon per la distribuzione di alcuni contenuti prodotti proprio da Discovery: chissà che anche in Italia non sia giunto il momento di vedere Tommaso Zorzi in un programma distribuito su Prime?

© Riproduzione Riservata