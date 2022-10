Tommaso Zorzi bacia un altro, è la conferma della rottura con Tommaso Stanzani? VIDEO

2 min. di lettura

Scuro Chiaro

0:00 Ascolta l'articolo

Dopo settimane di indiscrezioni, e parole mai del tutto convincenti da parte dei diretti interessati sugli incessanti rumor, la pseudo ufficialità. Sarebbe finito l’amore tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani.

Il giudice/conduttore di Drag Race Italia, da noi intervistato pochi giorni fa, è stato pizzicato in discoteca “tra le braccia” di un altro. Al Plastic a ballare, Zorzi è stato ripreso mentre bacia un ragazzo biondo che non è certamente l’ex ballerino di Amici. Un video presto diventato virale, con oltre 70,000 visualizzazioni. Intervistato da Andrea Conti di FanPage, 4 giorni fa proprio Zorzi aveva così affrontato ‘il caso’ Stanzani: “Vorrei che parlasse il lavoro e non la vita privata, che deve rimanere privata. Altrimenti diventa una relazione a tre con il pubblico, al quale devi sempre rendere conto. Ci sarà sempre quello che non crede a quello che dici, c’è chi parla di congettura, quello che comunque ti farà rodere il culo quando leggi dei commenti. A prescindere da come va la relazione, dare conto a un terzo non è giusto, c’è anche l’arroganza di chi pretende di sapere gli affari tuoi e non esiste“.

Pochi giorni prima era stato Stanzani ha seminare dubbi via social, scrivendo su Instagram: “É un periodo dove mi girano tanto, ma tanto. Chi mi conosce e segue sa che non mi piace parlare della mia vita privata e sarò molto schietto: non ne parlerò”. Il giovane Tommaso non ha parlato neanche dopo la diffusione del video che vede Zorzi baciare un altro, così come il conduttore di Drag Race Italia non ha proferito parola.

L’8 maggio scorso Zorzi celebrò via social l’anno d’amore al fianco di Stanzani, con queste dolci parole: “Mi hai reso così felice che non hai idea. Buon primo anniversario Amore Mio“. Cosa sia poi eventualmente successo, non è chiaro.

© Riproduzione Riservata