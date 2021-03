Tommaso Zorzi e Gabriel Garko paparazzati insieme: è nata una coppia? (FOTO)

2 minuti di lettura

Tommaso Zorzi e Gabriel Garko, la coppia che non ti aspetti. Il vincitore del Grande Fratello Vip 5 e l’attore sono stati paparazzati per le vie del centro di Milano e a Roma, come testimoniato dall’articolo a loro dedicato nell’ultimo numero del settimanale Chi. Un’amicizia appena sbocciata, nata dopo l’uscita dell’influencer dalla casa di Cinecittà, luogo in cui Garko ha rivelato di essere omosessuale.

Prima degli incontri, organizzati dallo stesso attore, fra i due c’era stata maretta. Dopo il coming out di Gabriel Garko, infatti, Tommaso Zorzi si era lasciato andare ad uno sketch “ironico” che vedeva protagonista l’attore, che ha scelto di rivelare la propria sessualità di fronte alle telecamere del programma di Canale 5. Al termine del Grande Fratello Vip, i due hanno avuto modo di chiarirsi dal vivo, rivelandosi stima reciproca, alla luce anche della nuova esperienza di opinionista all’Isola dei Famosi di Tommaso Zorzi.

La coppia (per ora, sia inteso, solo di amici) è stata immortalata dai fotografi prima nei pressi di Palazzo Parigi, l’hotel di Milano dove Gabriel Garko ha alloggiato per i suoi appuntamenti di lavoro, poi a Roma, dove invece Tommaso Zorzi è sceso nuovamente per prendere parte alle registrazioni degli speciali seriali di Avanti un altro.

“Se dovessimo chiedere a entrambi se oggi i loro cuori ballano ancora da soli, la risposta sarebbe secca, diretta e precisa: no”, si legge nelle pagine del giornale, diretto da Alfonso Signorini. Che i loro cuori abbiano in realtà iniziato a danzare all’unisono, in un travolgente passo a due? Stando alle notizie di qualche settimana fa, Gabriel Garko sarebbe in realtà fidanzato con il giovane Gaetano Salvi, mentre la situazione sentimentale di Tommaso Zorzi è stata sotto gli occhi di tutti per mesi: single, che più single non si può. Staremo a vedere.