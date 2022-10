“Due calciatori gay in Premier League pronti al coming out”. Parola di Gary Lineker

2 min. di lettura

A 5 settimane esatte dal via ai mondiali del Qatar, l’omosessualità nel mondo del calcio torna prepotentemente d’attualità grazie a Gary Lineker, 61enne ex stella del calcio inglese oggi conduttore su BBC One di Match of the Day.

A detta di Lineker, intervistato dal Daily Mirror, due calciatori che giocano nella serie A britannica sarebbero ormai prossimi al coming out. “Conosco due giocatori di Premier League gay che sono pronti a dichiararsi: sarebbe bellissimo se lo facessero in Qatar durante il Mondiale”. “Pensate cosa accadrebbe se scegliessero proprio quel momento”.

In Qatar, come dimenticarlo, l’omosessualità è illegale, con pene che vanno dai 7 anni di carcere alla morte. La scorsa settimana Iker Casillas, ex leggenda del calcio spagnolo, ha ceduto ad un coming out farlocco su Twitter, per replicare ai tanti rumor che lo vorrebbero flirtare con una quantità indefinita di donne, per poi cancellare il tweet e scaricare la colpa su un presunto hacker.

Lineker ha sottolineato come questi due calciatori potrebbero essere “preoccupati di quello che penserebbero di loro i compagni di squadra, anche se probabilmente lo sanno già. E i tifosi: loro contestano comunque, quindi ogni insulto preso da un tifoso avversario deve diventare un complimento. Ci sono tanti giocatori che vivono la loro vita come una bugia, e sono sicuro che per loro è davvero difficile. Ma per quello che abbiamo visto finora, le reazioni ad una dichiarazione del genere sarebbero incredibilmente positive“.

Realtà ineccepibile, con un unico calciatore professionista di serie A ad oggi dichiaratamente gay in tutto il mondo. Josh Cavallo, australiano. Lineker ha provato ad immaginare cosa potrebbe comportare un coming out nel mondo del calcio, soprattutto dal punto di vista economico. “Pensando come un agente, in termine di mercato e introiti, sarebbe enorme avere la prima star del calcio dichiaratamente gay: diventerebbe il testimonial perfetto. Gli consiglierei assolutamente di essere il primo a fare coming out“.

Eppure ancora oggi tutto tace. Sognando Qatar 2022, sempre più dietro l’angolo.

