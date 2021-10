Uncoupled, Neil Patrick Harris e Tuc Watkins coppia gay in una nuova serie Netflix

< 1 minuto di lettura

Darren Star, padre di Sex and the City, Beverly Hills 90210 e Melrose Place, ha creato una nuova serie tv Netflix dal titolo Uncoupled, prodotta insieme a Jeffrey Richman di Modern Family. Protagonisti della serie Neil Patrick Harris e Tuc Watkins. I due interpreteranno una storica coppia che improvvisamente scoppia.

Harris interpreterà un uomo che pensava di avere una vita quasi perfetta… fino a quando non viene scaricato dal suo partner con cui ha convissuto 17 anni e si ritrova a dover affrontare la vita da single 40enne a New York. Al fianco dei due attori spazio per Tisha Campbell, Emerson Brooks e Brooks Ashmanskas, oltre all’attrice premio Oscar Marcia Gay Harden, che interpreterà una ricca socialite nel mezzo di un divorzio.

Uncoupled sarà su Netflix nel 2022. 48enne, Neil Patrick Harris ha sposato David Burtka nel 2014 ed è padre di Harper Grace e Gideon Scott. 55 anni, Tuc Watkins ha fatto pubblicamente coming out nel 2013. Da allora è diventato padre di due gemelli, Catchen e Curtis, avuti tramite gestazione per altri.