Tommaso Zorzi conferma i rumor su Tommaso Stanzani: “Sono a Otranto con il mio fidanzato”

2 minuti di lettura

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani sono di fatto ufficialmente fidanzati. Se il giovane ex ballerino di Amici di Maria, 19 anni e appena diplomatosi alla maturità, non ha ancora mai esplicitamente fatto coming out, sono le immagini social pubblicate dai due a parlare, tra teneri abbracci, cuoricini e dolci messaggi. E non solo. L’ultimo vincitore del GF Vip, presto giudice di Drag Race Italia, ha infatti confemato i rumor su R101, al cospetto di Marizio Costanzo.

“Sono a Otranto con il mio fidanzato e sono molto contento”. Parole chiare ed inequivocabili. Zorzi e Stanzani sono infatti in Puglia da giorni, per l’evento musicale Battiti Live. La scorsa settimana, come dimenticarlo, sono stati vittime anche di omofobia verbale. Zorzi, per chi si fosse perso i passaggi iniziali di questa storia, era rimasto colpito da Stanzani vedendo Amici di Maria, chiedendo via social alla conduttrice un ‘contatto’ del ballerino. Una volta uscito, Stanzani e Zorzi si sono realmente conosciuti. Da cosa nasce cosa, ed è esploso l’amore.

In riferimento ai rumor, il 19enne ballerino ha ammesso serenamente di viverli con serenità, dalle pagine di SuperGuidaTv: “Vivo la vita pensando a ciò che mi può far stare bene e ingenuamente non penso mai ai risvolti. Non mi soffermo troppo a pensare. Pur amando la riservatezza non mi dà fastidio che si siano accesi i riflettori del gossip. Sto vivendo un bel momento e le critiche e il resto mi scivolano addosso”.

A quando il primo bacio social?