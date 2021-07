Untold: Caitlyn Jenner, arriva su Netflix il doc sulla storia sportiva dell’oro olimpico 1976

2 minuti di lettura

Dai creatori di Wild Wild Country, è in arrivo su Netflix una docuserie in cinque parti che osserva diverse storie del mondo dello sport da una nuova prospettiva. Dal tennis al pugilato fino alla pallacanestro, racconti che svelano verità spesso poco conosciute. Ognuno dei cinque film che usciranno a distanza di una settimana uno dall’altro prende il via da un momento cruciale, come un grande incontro, le Olimpiadi o i playoff, per poi andare in profondità oltre i titoli dei giornali, affidandosi alle testimonianze di chi ha vissuto quel particolare momento per rivelare la grinta, la resilienza, la delusione, il trionfo, la violenza, la comicità e l’emozione che si celano dietro tanta fatica.

Untold punta dritta alla passione e all’unicità che contraddistinguono un campione per mostrare come i trionfi sportivi possano perdersi nella quotidianità. Tra i cinque film, diretti da Chapman Way e Maclain Way, Floyd Russ, Laura Brownson e Crystal Moselle, spicca UNTOLD: Caitlyn Jenner, in arrivo il 24 agosto 2021. Una storia che prende origine dai Giochi della XXI Olimpiade.

Si dice che sia LA competizione per incoronare il più grande atleta del mondo. Una spietata gara con eventi in diverse discipline dove l’abilità dei concorrenti sono messe alla prova. Dopo un tentativo fallito nel 1972, Caitlyn Jenner si prefigge di vincere l’oro nel decathlon a Montreal nel 1976. Allenandosi ogni giorno per quattro anni consecutivi, si trasforma nella grande favorita, ma per lei la competizione olimpica del 1976 è molto più di un test atletico. È una gradita distrazione dall’impegnativo tumulto interiore per riuscire a trovare la propria identità.

Dopo il nuovo record del mondo e la conquista dell’oro olimpico a Montreal, l’immagine di Jenner diventa il riferimento per l’eccellenza atletica e si ritrova immediatamente tra le superstar americane. L’impresa atletica a cui ha sempre aspirato e l’immagine di celebrità che si è costruita diventano però i principali deterrenti per dare spazio alla sua vera identità.

Con una straordinaria serie di filmati di repertorio inediti, tra cui riprese olimpiche appena trovate e video della famiglia Jenner, Caitlyn racconta la sua vita con nuova consapevolezza, spaziando dalla vittoria dell’oro alla decisione della transizione fino al rapporto con i figli, forte del fatto di sapere chi era e chi è ora.