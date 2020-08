Uomini e Donne torna il 7 settembre, ci sarà il Trono Gay?

Dopo la consueta pausa estiva, lunedi 7 settembre torna su Canale 5 l’appuntamento quotidiano (dal lunedì al venerdì) con “Uomini e Donne”. Con questa edizione Maria De Filippi taglierà il traguardo delle 25 stagioni.

Lo studio per l’occasione è stato completamente rinnovato: spazi molto più ampi, led a 360 gradi circolare al centro dello studio e due passerelle laterali sopraelevate da dove scenderanno i protagonisti del talk dei sentimenti. Lo spazio è stato studiato per garantire il rispetto delle regole anti-Covid. Immancabili in studio gli storici opinionisti del programma Tina Cipollari e Gianni Sperti con Tinì Cansino, che commenteranno le vicende e dispenseranno consigli.

Nella scorsa stagione la trasmissione si è confermata leader assoluta di ascolti nella sua fascia di programmazione, conquistando anche l’ambito scettro di programma tv più visto dell’anno su apparecchi digitali (pc, smartphone, tablet, smart tv) con quasi 20 milioni di ore di contenuto visto on line.

Due i troni che andranno in onda, ovvero quello classico e la versione over. Il trono gay, inaugurato nella stagione 2016/2017 da Claudio Sona e bissato nella stagione 2017/2018 da Alex Migliorini, non dovrebbe andare in onda neanche quest’anno. Il trono lesbo, invece, non si è ancora mai visto. E chissà se mai si vedrà.