Uomini e Donne, annunciati i nuovi tronisti: è in arrivo il Trono Gay?

0:00 Ascolta l'articolo

La nuova edizione di Uomini e Donne è sempre più vicina e per questo nelle ultime ore su WittyTv sono state condivise le prime clip di presentazioni dei nuovi tronisti che, a primo impatto, promettono di regalarci fortissime emozioni. Ma scopriamo il perché…

Se Manuela Carriero è un volto già noto al grande pubblico televisivo come ex partecipante di Temptation Island 2021, dove ha partecipato in coppia con il suo ex fidanzato Stefano Sirena, Brando e Cristian – entrambi 22 anni – approdano per la prima volta in tv, alla corte di Maria De Filippi, con l’obiettivo di trovare l’amore della propria vita, sotto l’occhio indiscreto delle telecamere.

“Da questa esperienza mi aspetto sicuramente una persona che sia disposta a capirmi, disposta a fare follie per me, come ne ho fatte io e come sono abituato a fare in amore. Mi aspetto di trovare una persona che sappia accettare le mie fragilità, innanzitutto mostrarle perché è fondamentale, che sappia prendersene cura. E io invece prometto di essere sempre me stesso, diretto, senza peli sulla lingua“, dichiara Cristian nella sua presentazione.

“Sono coccolone, affidabile, determinato. So cosa voglio e non voglio dai rapporti in generale. Amo solo contornarmi di persone che hanno qualcosa da dire, soprattutto in amore. Cerco un rapporto onesto fatto di cose semplici, che sia alimentato da sguardi complici, abbracci sinceri e piccoli momenti di felicità”, dichiara invece Brando nella sua breve clip disponibile online.

Cristian e Brando, dunque, come si può evincere dalle loro clip di presentazione, sono alla ricerca di un’anima gemella.

Se quindi dovessimo prendere alla lettera le parole pronunciate da entrambi potremmo aspettarci che, a partire dal prossimo settembre, possano scendere le scale di Uomini e Donne a corteggiarli persone di ambo i sessi, riportando così in onda – dopo diversi anni – l’amatissimo Trono Gay.

Un trono fortemente voluto dalla stessa Maria De Filippi che, però, come abbiamo già avuto modo di raccontarvi, ben presto è stato ingoiato dal buco nero del ghosting, sparendo dai radar e lasciando incompiuta l’ardua impresa di raccontare la realtà, in tutte le sue forme.

L’ultimo trono lgbtq+, infatti, risale al 2018 quando nello studio di Uomini e Donne abbiamo avuto modo di vedere Andrea Nicole Conte, la prima tronista donna trans. Un tentativo che, però, è caduto presto nel dimenticatoio.

Uomini e Donne: Trono Gay in arrivo?

Ma torniamo a noi e ai nostri Cristian e Brando, di cui sappiamo veramente poco!

Ovviamente, come avrete modo di capire, al momento si tratta solo di congetture.

Sentir parlare Cristian di “persone” e Brando di “rapporti”, però, senza mai una loro puntualizzazione sul fatto che siano alla ricerca di una donna – come invece spesso succedeva gli scorsi anni -, ha riacceso in noi di Gay.it una piccola fiammella che ci fa sperare che quanto da noi bramato possa presto tornare in tv.

Se così non fosse, però, dobbiamo in ogni caso complimentarci con gli autori del programma che, insieme ai due giovani tronisti, hanno scritto i testi per le clip e che, con un’importante scelta lessicale, hanno celebrato l’amore in tutte le sue forme possibili.

Utilizzare termini che appaiono più generici, come successo in questo caso, infatti, permette al pubblico televisivo di comprendere che l’amore è ricco di sfumature e che quindi è normale innamorarsi delle “persone” e non del sesso che le caratterizza.

Non ci resta dunque che attendere le prossime indiscrezioni o la messa in onda del programma per scoprire se realmente vedremo nuovamente in onda su Canale 5 il Trono Gay, oppure no. Noi incrociamo le dita!

© Riproduzione Riservata