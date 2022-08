Vaiolo delle Scimmie, arrivano altre 9.840 fiale di vaccino redistribuite in tutte le regioni d’Italia

2 min. di lettura

In Italia sono 714 i casi di Vaiolo delle Scimmie accertati, con 25 casi in più rispetto alla precedente rilevazione. 194 di questi 714 collegati a viaggi all’estero, con un’età media è di 37 anni. 704 sono uomini, 10 sono donne. Ed è italiano il primo caso al mondo di uomo risultato contemporaneamente positivo al vaiolo delle scimmie, al Covid-19 e all’HIV. 36enne, è stato in Spagna, dove ha avuto rapporti non protetti con altri uomini, e ha sviluppato febbre, mal di gola, mal di testa, affaticamento e un’infiammazione inguinale una volta rientrato in Italia. Dopo gli inevitabili controlli del caso, la triplice scoperta. Italiano anche il primo caso di Monkeypox a Cuba, con un carabiniere di 50 anni deceduto.

Nel frattempo dalla Commissione Europea è arrivata la 2a tranche di vaccini per il Bel Paese, pari a 9.840 fiale redistribuite a tutte le regioni, dopo le prime 4 di inizio agosto. Alla Lombardia il maggior numero di vaccini, pari a 2840. A seguire la Liguria con 1700, il Lazio con 1320, 840 all’Emilia Romagna, 720 al Veneto, 540 alla Toscana, . Ma c’è una novità. Perché da ogni fiala si potranno estrarre fino a 5 dosi da 0,1 ml di vaccino da destinare alla somministrazione. In sostanza, la Lombardia avrà 14200 dosi in più, il Lazio 6600 e così via. Dalle 9.840 nuove fiale si potranno quindi estrarre 49200 dosi.

Alla prima dose di vaccino ne seguirà una seconda, a 4 settimane di distanza. Sempre secondo la Circolare, la vaccinazione di richiamo potrà essere effettuata con lo stesso dosaggio a chi ha ricevuto in passato almeno una dose di qualsiasi vaccino antivaiolo o di MVA-BN o che abbia concluso il ciclo vaccinale di due dosi di MVA-BN da oltre due anni. Onde evitare eventuali sprechi di dosi, prenderanno forma le cosiddette liste d’attesa. Ad ogni eventuale mancato appuntamento subentrerà un ‘sostituto’.

Tutte le informazioni in merito si possono recuperare sulla pagina predisposta dal Ministero della Salute.

