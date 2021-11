Vincenzo Spadafora, coming out a Che Tempo Che Fa: “Sono omosessuale, giusto dirlo per il mio ruolo politico”

< 1 minuto di lettura

“Penso che la vita privata delle persone debba rimanere tale, ma penso anche che chi ha un ruolo pubblico abbia qualche responsabilità in più”.

Su Rai3, durante la trasmissione Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, Vincenzo Spadafora, ex Ministro dello Sport, ed esponente di spicco del Movimento 5 Stelle, ha fatto coming out nel presentare il suo nuovo libro, “Senza riserve. In politica e nella vita“. E non poteva esserci titolo più adeguato nel dichiarare, per la prima volta, la sua omosessualità.

"Chi ha un ruolo pubblico politico come il mio in questo momento ha delle responsabilità in più. Ho imparato forse troppo tardi che è importante volersi bene e rispettarsi. Volevo anche spegnere questo brusio, da domani sarò felice perché più libero" @vinspadafora a #CTCF pic.twitter.com/yKmtHvPTlZ — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) 7 novembre 2021

L’ex Ministro Spadafora si è commosso nel dichiarare il suo orientamento sessuale.