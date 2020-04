Resta in forma con i consigli fitness di Tom Daley direttamente dal salotto di casa

La prova costume si avvicina minacciosamente, e se questa brutta situazione si risolverà per l’estate, forse almeno un bagno al mare o in piscina potremo anche riuscire a farlo. E se in quarantena l’attività motoria è per forza di cose assai ridotta, arrivano in nostro soccorso molti atleti e attori per aiutarci a raggiungere il peso forma ideale. E, perché no, anche mettere su qualche muscolo. Uno di questi? Tom Daley.

Il tuffatore olimpionico ha voluto seguire le orme di Chris Hemsworth – che ha realizzato un’app di fitness regalando sei settimane di abbonamento – proponendo diversi tipi di allenamento da fare a casa, senza necessariamente avere attrezzi fitness a portata di mano. Per mostrare la corretta esecuzione dell’esercizio, Tom Daley ha fatto per ognuno un video.

Da due settimane, infatti, condivide periodicamente su Instagram alcuni video e foto, per mostrare le giuste modalità per allenare il corpo e la mente. Il tutto, dal salotto di casa sua, sfruttando un tappeto e il divano.

Gli allenamenti dal salotto di casa di Tom Daley

Anche la famiglia Daley è chiusa in casa per il lockdown. Il tuffatore, sposato con Dustin Lance Black e con il quale ha avuto il piccolo Robbie, spiega quanto sia importante in questo momento di pandemia per il Coronavirus restare in forma, facendo anche solamente dieci minuti di attività fisica al giorno.