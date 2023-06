WHAM!, il trailer del docufilm Netflix sull’iconico duo composto da George Michael e Andrew Ridgeley

0:00 Ascolta l'articolo

Uscirà il 5 luglio su Netflix WHAM!, docufilm diretto da Chris Smith (Tiger King) e prodotto da John Battsek (Respiro profondo: la sfida di Alessia Zecchini) e Simon Halfon (Supersonic), oggi trainato dal primo trailer che è un vero e proprio tuffo carpiato nei magici anni ’80.

Nel 1982 i migliori amici George Michael e Andrew Ridgeley, ancora adolescenti, partono alla conquista del mondo con un duo che ha fatto la storia del pop. Dopo un ultimo concerto al Wembley Stadium nel giugno 1986, l’impresa è compiuta. Questa è l’incredibile storia di come gli Wham hanno dominato le classifiche mondiali in soli quattro anni, con canzoni pop classiche e intramontabili, raccontata per la prima volta da loro stessi. Un successo dopo l’altro: Club Tropicana, Wake Me Up Before You Go Go, Freedom, I’m Your Man e naturalmente Last Christmas, da 40 anni brano portante del Natale.

Un successo travolgente che li portò ad essere il primo gruppo pop occidentale a suonare in Cina, in un periodo storico che ha immortalato e celebrato non solo la loro giovinezza, ma anche quella dei milioni di fan che li adoravano. WHAM! è un docufilm che cattura quest’epoca magica, nato grazie ad un accesso senza precedenti agli archivi personali di George e Andrew, che contengono incredibili filmati inediti e interviste amatoriali mai viste prima.

WHAM! segue l’incredibile percorso che ha portato i due amici dai banchi di scuola alla gloria eterna.

