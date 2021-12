5 minuti di lettura

George Michael ci manca da morire. Era il 25 dicembre 2016 quando le cronache ne annunciavano la morte. A cinque anni esatti dalla sua prematura scomparsa ne celebriamo la grandezza attraverso cinque capitoli della sua discografia che hanno sfidato i falsi pudori e infranto molti tabù, contribuendo a cambiare il comune sentire nei confronti della sessualità.

Tutte le persone LGBTQIA+ nel mondo sono alla ricerca della propria verità di vita, nel caso specifico dei personaggi pubblici questo implica la decisone del se e come condividere quella verità con il mondo. George Michael l’ha fatto seguendo un percorso particolarmente lungo e tortuoso, forse più di qualsiasi altro artista pop dei tempi moderni. George ha tenuto la sua omosessualità per lungo tempo nascosta nell’armadio per tutta una serie di motivi. Qui ricordiamo l’intervista del suo coming out. Le aspettative della madre franco-cipriota che non avrebbe voluto deludere? Lo spettro dell’AIDS che ha praticamente fatto da sfondo a tutta la sua vita adulta? Le major che non erano certo interessate ad avere una pop star queer nel proprio portfolio? Forse tutto insieme contemporaneamente. Ma non siamo qui per giudicare ex post le sue scelte come per lungo tempo i commentatori – colpevoli di sciacallaggio – invece hanno fatto. Vogliamo tuttavia ricordare che le conquiste in cui oggi ci crogioliamo le dobbiamo anche a persone come George Michael, parte integrante a suo modo di un cambiamento diventato realtà.

Per onorarne la grandezza e l’importanza in termini sia musicali che culturali, ecco – a cinque anni esatti dalla sua morte – una retrospettiva che ripercorre cinque momenti topici della sua carriera. Cinque video musicali legati ad altrettanti successi discografici che hanno segnato le rispettive epoche d’appartenenza per temi trattati e modernità dei contenuti. Pietre miliari della musica, ma anche della nostra vita, capaci di evocare la più struggente nostalgia, ma anche la scomoda consapevolezza che il tempo, per George Michael, sia volato via troppo in fretta.

