Youtube Pride 2021, ci saranno Elton John, Demi Lovato e Olly Alexander – il trailer

YouTube Originals ha ufficializzato l’evento YouTube Pride 2021: You Are Everything, celebrazione globale a sostegno della community LGBTQ+ che andrà il 25 giugno chiaramente solo sul web.

Super ospiti Demi Lovato, Trixie Mattel, Daniel Howell, Olly Alexander, Elton John e David Furnish, Mawaan Rizwan e altre personalità dello show business, per 5 ore di musica, drag show, divertimento e tanto altro ancora.

“Questa stagione del Pride la stiamo festeggiando con uno scopo, donando a una serie di organizzazioni che supportano la comunità LGBTQ+“, ha puntualizzato Youtube. Tra le organizzazioni LGBT scelte da Youtube spicca il Trevor Project, ovvero la più grande organizzazione al mondo per la prevenzione del suicidio e l’intervento in caso di crisi per giovani LGBTQ. C’è poi akt, organizzazione che supporta i giovani lgbtq+ di età compresa tra 16 e 25 anni del Regno Unito che si trovano a sperimentare la condizione di senzatetto o che vivono in un ambiente ostile.

E infine c’è la Elton John AIDS Foundation, che da decenni raccoglie fondi per la ricerca contro l’HIV/AIDS, con Elton John e suo marito David Furnish co-conduttori dell’evento.