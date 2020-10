Zachary Quinto e il coming out: “Troppi giovani LGBT suicidi, dovevo farlo”

Da poco su Netflix grazie a The Boys in the Band, Zachary Quinto è tornato a parlare del proprio coming out pubblico, avvenuto nel 2011. All’epoca Quinto era già una celebrità, avendo preso parte alla serie tv Heroes e al reboot di Star Trek interpretando l’iconico Spock. Dalle pagine di Variety Zachary ha così ricordato quanto avvenuto 9 anni or sono.

“Sentivo che fare coming out avrebbe avuto un potenziale impatto sulla mia carriera e che non sarebbe stata una buona cosa”, ha amaramente confessato l’attore, rimasto però colpito dal drammatico momento vissuto da tantissimi giovani LGBT d’Ameerica.

Quello era un momento in cui molti giovani ragazzi gay si suicidavano in tutto il Paese a causa del bullismo. Si stava verificando un’enorme ondata di suicidi da parte di adolescenti. Mi sentivo come se avessi un obbligo. Avendo goduto di una certa popolarità e di un certo successo, sentivo come se l’ipocrisia fosse troppa da dover sopportare, per godermi questa vita che avevo creato per me stesso senza riconoscere la mia identità di uomo gay. Mi sentivo come se stessi attivamente danneggiando questo gruppo di giovanissimi che avrebbero potuto trarre beneficio dal mio coming out.

Fortunatamente per Quinto, il suo coming out non fu propriamente un ‘suicidio professionale’. Già nel 2015, dalle pagine del The Telegraph, l’attore rivelò: “Lavoro più ora di quanto facessi quando ero nascosto nell’armadio, sto interpretando una gamma e una varietà di ruoli molto più ampia di quanto avessi mai fatto prima di fare coming out”.

Tornato single dopo l’addio al modello Miles McMillan, rimasto al suo fianco per sei anni, Zachary Quinto ha altre due serie tv in produzione e il terzo atteso capitolo di Star Trek.