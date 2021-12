Zan risponde agli insulti di Stati Genderali: “Ognuno ha diritto di critica. Ad aprile riparte il ddl”.

2 minuti di lettura

“Ognuno ha diritto di critica. La mia storia parla da sola: dal pride nazionale di Padova organizzato quando militavo in Arcigay nel lontano 2002 ad oggi”, sereno il deputato Alessandro Zan risponde agli insulti ricevuti dal fronte degli Stati Genderali dalle colonne di DinamoPress (“frocia di potere omonazionalista”)

Impegnato con i lavori alla Camera, il deputato PD ed ex militante Arcigay reagisce agli attacchi con un virtuosismo di modestia. Una storia che parla da sola, dice. E basta in effetti guardare indietro al percorso dell’ex presidente di Arcigay Veneto, da sempre attivo sul fronte nei diritti, è stato coordinatore della campagna nazionale a sostegno dell’introduzione nell’ordinamento giuridico italiano del PACS, “Tutti in Pacs” che, in un tempo molto diverso da questo, riuscì con successo a portare in piazza migliaia di persone.

Ragiona da militante Lgbt+ e non si scompone: “Le associazioni e il movimento lgbtq+ sono e devono fare avanguardia pretendendo tutti i diritti” dice a Gay.it

“Ad esempio, il loro ruolo nella stesura del ddl Zan è stato fondamentale, come è stata fondamentale l’indicazione netta di non accettare alcuna mediazione al ribasso nella trattativa politica. Così è stato: in Parlamento abbiamo tenuto la barra dritta su punti per noi irrinunciabili, come l’identità di genere o le attività nelle scuole. In Aprile il testo sarà “riabilitato” dopo il voto della cosiddetta tagliola e si potrà continuare la discussione, ben consapevoli però che quel voto e quell’applauso in Senato fotografano una composizione reazionaria e retrograda di quell’assemblea. La strada è stretta, ma fino all’ultimo minuto utile di questa legislatura ci proveremo senza esitazione, in continuo contatto, come è sempre stato, con il movimento“.

Il vicolo c’è dunque ma è appunto “stretto” come ricorda Zan. E anche affollato, proprio ieri Alessandra Maiorino, senatrice del M5s ha annunciato di voler “presentare ad aprile un nuovo testo che accanto all’introduzione dei reati di odio fondato sull’orientamento sessuale e l’identità di genere, preveda percorsi educativi nelle scuole“.

Zan ha così replicato: “Con Alessandra Maiorino e tutto il M5S c’è sempre stata grande sintonia sulle battaglie per i diritti civili e sono sicuro che continueremo a lavorare proficuamente assieme anche nei prossimi mesi. Io ripartirei dal ddl Zan perché quel testo è stato approvato alla Camera ed è stato sostenuto dalle piazze, popolate soprattutto da giovani, che in questi mesi si sono spese per questa legge”.