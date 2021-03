Ecco le 10 città più LGBT degli Stati Uniti

< 1 minuto di lettura

Il Census Bureau ha pubblicato un rapporto legato alle coppie LGBT degli Stati Uniti, con annesso elenco delle aree metropolitane e degli Stati con il maggior numero di coppie dello stesso sesso sul territorio.

Il rapporto utilizza i dati dell’American Community Survey del 2020, che ha chiesto a tutti gli intervistati di elencare il numero di persone che vivono in famiglia e il tipo di relazione che hanno con loro. Il sondaggio ha rilevato 980.266 coppie dello stesso sesso, sposate o non sposate, che vivono insieme negli Stati Uniti. Si tratta dell’1,5% del numero totale di coppie d’America. Dato chiaramente sottostimato.

Utilizzando questi dati, il Census Bureau ha elencato le aree metropolitane con la più alta concentrazione di coppie dello stesso sesso. Davanti a tutti, come forse ampiamente prevedibile, San Francisco, seguita da Portland, Seattle, Orlando, Austin in Texas, Miami, Boston, Denver, Phoenix e Baltimora.

Sorprendono le assenze di New York, Los Angeles e Chicago, penalizzate probabilmente dalla loro grandezza e densità abitativa. Il Census Bureau ha elencato anche gli 11 Stati d’America con più coppie dello stesso sesso rispetto alla media. Inaspettatamente, sono quasi tutti Stati storicamente repubblicani: Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Massachusetts, Nevada, New Mexico, New York, Oregon e Washington.

Circa il 47% delle coppie dello stesso sesso calcolate sono composte da uomini, mentre il 53% da donne.

Le 10 Città d’America con più coppie LGBT

San Francisco-Oakland, CA

Portland-Vancouver, OR-WA

Seattle-Tacoma, WA

Orlando, FL

Austin, TX

Miami-Ft. Lauderdale, FL

Boston, MA

Denver, CO

Phoenix, AZ

Baltimora, MD