Queen, 35 anni fa l’epocale live di Freddie Mercury al Live Aid – VIDEO

Il 13 luglio del 1985 andava in scena il più grande evento rock della storia, in contemporanea dal Wembley Stadium di Londra (Inghilterra) e dal John F. Kennedy Stadium di Philadelphia (Pennsylvania, Stati Uniti d’America). Il Live Aid. Ad organizzare l’evento, che nacque con lo scopo di ricavare fondi per alleviare la carestia in Etiopia di quegli anni, Bob Geldof dei Boomtown Rats e Midge Ure degli Ultravox.

A Londra, davanti a oltre 70.000 persone, cantarono decine di cantanti, ma tutti ricordano quasi un’unica esibizione. Perché epocale, passata alla storia, mai dimenticata e persino riproposta al cinema in Bohemian Rhpasody. I 20 minuti dei Queen, trascinati dalla voce e dalla presenza scenica di Freddie Mercury, sul palco per cantare Bohemian Rhapsody, Radio Ga Ga, Hammer to Fall, Crazy Little Thing Called Love, We Will Rock You e We Are the Champions. Persino Elton John, successivamente, ammise in un’intervista che Freddie Mercury, quel giorno, “rubò la scena a tutti“.

I Queen erano famosi per i loro live, avevano appena incantato 325.000 persone a Rio, ma la magia che prese forma a Wembley, quel 13 luglio, fu travolgente. La cosa incredibile è che il giorno prima Freddie ebbe problemi vocali. Il suo dottore gli consigliò di non fare lo spettacolo, ma Mercury arrivò allo stadio verso le ore 17 circa, con il suo ragazzo Jim Hutton. Era nervoso, mandò giù un paio di vodka tonic. Erano le 18.41 a Londra quando i Queen salirono sul palco. 20 minuti dopo lo abbandonarono con la consapevolezza di aver fatto la storia del rock.