13enne con bandiera dell’Orgoglio Bisessuale arrestata in Florida – VIDEO

Rain Johnson, 13 anni appena, è stata arrestata il 4 luglio a Lakeland, in Florida, durante una manifestazione a sostegno dell’aborto. L’adolescente aveva sulle spalle una bandiera dell’orgoglio bisessuale. Sua madre, Lauren Johnson, ha filmato l’arresto e condiviso il video sui social, diventando presto virale.

Nel video si vede l’adolescente con un megafono in mano e la bandiera sulle spalle, mentre viene portata via da due agenti di polizia in uniforme e caricata su un veicolo della polizia. Nel filmato si può sentire sua madre Lauren che le dice di non resistere agli agenti, provando a rincuorarla con un dolcissimo “la mamma è proprio dietro di te”.

Nel video si può anche sentire Lauren chiedere agli agenti per quale motivo stiano arrestando sua figlia. Secondo NBC 6 South Florida, Rain è stata accusata di un reato di secondo grado per aver violato un’ordinanza sul rumore, relativa a una nuova legge entrata in vigore il 1 luglio. Arrestata per aver manifestato il proprio dissenso con l’ausilio di un megafono. Questa è l’America di oggi.

“Aveva un megafono e urlava ‘il mio corpo è la mia scelta'”, ha spiegato Johnson in un video TikTok pubblicato dopo il rilascio di sua figlia Rain. “Era assolutamente evidente che fossi sua mamma. Avrebbero potuto facilmente chiedermi di prenderle il megafono. Invece hanno scelto di terrorizzare una 13enne”.

L’avvocato David Haas, che rappresenta i Johnson, ha detto che Rain è stata trattenuta per più di un’ora e non gli è stato permesso di vedere sua madre. Johnson afferma che sua figlia è stata interrogata senza la presenza di un genitore. “Non pensiamo che il megafono possa essere applicato a quell’ordinanza, quindi capiremo o meno se l’arresto sia stato appropriato”, ha affermato Haas.

Nikki Fried, candidata governatrice della Florida, ha pubblicato il video dell’arresto, twittando: “Ho bisogno che tutti vedano che aspetto ha la Florida di Ron DeSantis”. “I tredicenni vengono arrestati perché protestano per la propria libertà”.

Mamma Johnson ha già annunciato che lei e sua figlia parteciperanno ad un’altra dimostrazione. “Saremo alla protesta con un nuovo megafono“.

