14enne brutalmente aggredito a scuola perché aveva una bandiera arcobaleno – il video

Uno studente di 14 anni della Defiance Middle School di Defiance, in Ohio, è stato brutalmente aggredito per aver portato una bandiera rainbow a scuola. Il video dell’aggressione è diventato virale su Snapchat e Facebook, il che ha spinto Tristen Torrez, studente apertamente gay, a rendere pubblica la sua storia.

“Avevo quella bandiera per esprimere un messaggio, che se una persona è orgogliosa del proprio essere non significa che gli altri non dovrebbero essere orgogliosi di chi sono”, ha precisato Tristen alla rete tv locale WOTL. “Questo era il mio modo ufficiale per fare coming out, per non nascondere la mia omosessualità”.

Il video mostra Torrez serenamente in piedi sugli spalti di campo scolastico, con la bandiera arcobaleno sulle sue spalle. Un altro studente gli si avvicina da dietro, gli strappa la bandiera dalla schiena e lo spinge violentemente contro le gradinate. Il bullo poi lo prende a schiaffi con la bandiera e gli butta dell’acqua addosso, facendolo soffocare.

Torrez ha dichiarato di non conoscere bene il suo aggressore. Non è nemmeno sicuro del motivo per cui lo studente abbia scelto di attaccarlo. La madre del 14enne, Brianne, ha espresso tutta la sua indignazione.

Mi sono svegliata con mio figlio che è tornato a casa e mi ha detto che era stato aggredito. È ormai così abituato al bullismo che per lui non era niente, ma per me è stato straziante.

I funzionari della scuola hanno assicurato che si occuperanno del bullo omofobo. “Siamo consapevoli di questa situazione, che è stata affrontata rapidamente con l’amministrazione scolastica e le forze dell’ordine locali”, ha dichiarato il sovrintendente Bob Morton in una nota. “Situazioni come questa vengono prese sul serio”.