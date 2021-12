3 Dicembre Giornata Internazionale delle persone con disabilità: le lotte delle persone disabili sono le nostre lotte

< 1 minuto di lettura

Si celebra oggi 3 Dicembre la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità – International day of people with disability (IDPwD). Celebrazione istituita nel 1981 dalle Nazioni Unite, con l’intento di sensibilizzare la comunità umana sui diritti, sul benessere e sull’integrazione delle persone con disabilità.

Nel 2006 fu istituita la Convenzione sui diritti delle persone disabili.

Furono sempre le Nazioni Unite a scrivere i 50 articoli che mirano a ristabilire la pari dignità delle persone disabili, garantirne la pienezza dei diritti umani, abbattere ostacoli di ogni tipo affinché le persone con disabilità possano essere incluse nella partecipazione politica, sociale, economica e culturale della società.

Gay.it, in qualità di media vicino alla comunità LGBTQIA+, celebra questa giornata perché è nostra convinzione che la fragilità sia una condizione intrinsecamente umana. E che la prevaricazione agisca su particolari fragilità. Nel corso della storia i più forti hanno prevaricato e continuano a prevaricare. Un meccanismo che il popolo LGBTQIA+ conosce bene, per viverlo ogni giorno sulla propria pelle. Per questo, le lotte di ogni minoranza sono le nostre lotte. Le lotte per una società umana più inclusiva ed egualitaria, sono e saranno le nostre lotte. Le lotte delle persone con disabilità sono le nostre lotte.