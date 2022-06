A Milano arriva il primo Disability Pride

2 min. di lettura

Scuro Chiaro

0:00 Ascolta l'articolo

Tra i progetti più belli di questo Pride Month, arriva il primo Disabilty Pride Milano: si terrà il 3 Luglio 2022 (subito dopo il Milano Pride del 2 Luglio) organizzato dalle associazioni Disabili Pirata e Abbatti Le Barriere, e sarà una manifestazione che darà pieno spazio a “corpi differenti, menti divergente, esistenze irriverenti”. L’evento si terrà dalle 17 alle 18 presso la Stazione di P. Garibaldi con “La s.carrozzata del Disabilty Pride”, fino all’Arco della Pace, presso il Workshop Rampa della Pace del Disability Village.

Quella del Disability Pride è una rete in costante espansione, ideata da Carmelo Comisi, composta da più persone (disabili e non), con l’obiettivo comune di promuovere la disabilità e valorizzarla in ogni ambito della nostra quotidianità, rendendo ogni spazio pubblico il più inclusivo possibile. “Il Disability Pride Network vuole essere un megafono per fare sentire potente la voce delle persone con disabilità, dei loro cari, dei loro amici, dei loro ‘alleati’ non disabili” dichiara il sito ufficiale “Sono voci generalmente flebili e disperse nei territori, spesso chiuse dentro qualche muro reale o virtuale che sia”. Un evento per ribadire come le persone disabili non rimangono relegate ai margini, ma si riappropriano dei propri spazi, sfidando e andando oltre le barriere di una città sistematicamente abilista (troppo impegnata a colorare i tram, prima di garantire degli spazi architettonici accessibili, agibili, utilizzabili, per chiunque).

Una manifestazione più urgente che mai, in quanto come scrive Gianfranco Falcone su L’Espresso: “cos’è l’intersezionalità se non riprendere il dettato costituzionale?” Un concetto discusso e ribadito anche alla conferenza stampa di Abbatti Le Barriere dello scorso 14 Maggio. L’evento ha visto presenti i ragazzi di Weglad di Torino – che hanno fondato un’app per seguire una mappatura dei luoghi accessibili per persone disabili – l’associazione Luca Coscioni – da anni impegnata nel biotestamento, l’eutanasia, le cure palliative, e ha lanciato da poco un numero bianco per divulgare informazioni su questi argomenti – l’attrice, cantante, e attivista Anna Fusco, e molt* altr*.

Il Disability Pride vedrà anche una seconda tappa a Roma il prossimo 24 Settembre.

Potete seguire tutti gli eventi di Abbatti Le Barriere a questo link.

Per saperne di più sulla mappatura e l’accessibilità ai vari Pride italiani, leggi anche la nostra intervista a Simone Riflesso.

© Riproduzione Riservata