Alberto Matano fa coming out a La Vita in Diretta: “L’omofobia? Vissuta sulla mia pelle”

Alberto Matano fa coming out a La Vita in Diretta. Il giornalista, padrone di casa del pomeriggio di Rai 1, ha scelto di parlare per la prima volta della sua vita privata nella puntata di giovedì 28 ottobre 2021, al rientro da un servizio incentrato su tutti i più recenti casi di discriminazione a sfondo omofobico.

La dichiarazione di Alberto Matano è stato anche il pretesto per una riflessione sullo stop in Senato dell’iter per l’approvazione del DDL Zan, il disegno di legge contro l’omotransfobia, l’abilismo e la misoginia. A differenza delle principali personalità dello spettacolo e del giornalismo che hanno commentato sdegnati il voto di Palazzo Madama, Alberto Matano ha testimoniato disappunto parlando della propria esperienza passata. Ricollegandosi alle storie di violenza, tristemente raccontate dalla cronaca, il conduttore ha rivelato:

Storie come queste mi fanno particolarmente male. Perché è successo anche a me quando ero adolescente, l’ho provato sulla mia pelle, so cosa significa. Mi auguro che con il contributo di tutti, su un tema così importante, ci possa essere un supplemento di riflessione. Lo dobbiamo anche a quelle persone che abbiamo appena visto.

Dieci, cento, mille Alberto Matano, che dopo aver concluso il suo intervento non ha nascosto all’occhio della telecamera una certa commozione. Ricordiamo che lo scorso anno, intervistato da Chi, il giornalista aveva dichiarato circa il suo orientamento sessuale:

Non amo categorie, etichette e diffido da chi mette timbri sugli altri. Un individuo va valutato in base all’operato, non al privato.

(video cortesia RaiPlay)