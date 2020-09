Alberto Matano sul suo orientamento sessuale: ‘non amo categorie, etichette e chi mette timbri’

Alberto Matano quest’anno sarà il volto di Rai Uno. Dopo aver condotto, tra le polemiche, “La Vita in Diretta” con Lorella Cuccarini, è tornato dal 7 settembre alla guida della trasmissione per una nuova stagione, ma stavolta da solo. Il giornalista 48enne, inoltre, sarà ospite a “Ballando con le Stelle“.

Intervistato da Alessio Poeta per Chi, ha parlato del suo percorso fino a diventare uno dei conduttori più presenti in diretta sul primo canale Rai.

Alberto Matano gay? Le indiscrezioni

Accennando anche alle polemiche che hanno travolto Lorella Cuccarini, è passato a dire la sua sull’omosessualità, anche dopo l’intervista di Fabio Canino a Il Messaggero. La giornalista del quotidiano, Ilaria Ravarino, in quell’occasione aveva chiesto a bruciapelo al personaggio televisivo “Alberto Matano è gay?”. Canino naturalmente non ha voluto confermare o negare, rischiando tra le altre cose un outing. E ha risposto semplicemente: “Non lo posso certo dire io”.

Ma riguardo a un “Alberto Matano gay”, è lo stesso conduttore a spiegare che:

Non amo categorie, etichette e diffido da chi mette timbri sugli altri. Un individuo va valutato in base all’operato, non al privato.

Alessio Poeta ha poi virato l’intervista s una dichiarazione di Mario Adinolfi, leader del Popolo della Famiglia, che aveva dichiarato che Rai Uno sta diventando più Gay Uno. E arriva la critica di Alberto Matano:

È incredibile come per colpire qualcuno si utilizzi ancora oggi l’orientamento sessuale. Trovo ancora più grave utilizzare questi argomenti per occupare, in qualche modo, spazi mediatici.

E sempre sul tema “Matano gay”, il giornalista torna a parlare del suo privato:

Mai nascosto nulla. Quando e se ci sarà qualcosa di veramente importante sarò il primo a condividerlo.

E poi conclude sulla famiglia, obiettivo che Matano per ora non si pone.

Chissà, forse un giorno vivrò il dispiace di non averne messa su una (di famiglia, ndr).

Il gossip su Matano

Da sempre riservatissimo, Alberto Matano non ha mai confermato o smentito la sua omosessualità. Non per paura, ma per lo stesso motivo che ha ripetuto nell’intervista: una persona va valutata per il suo operato, non per i suoi gusti sessuali.